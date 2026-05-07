Samgöngur á höfuðborgarsvæðinu verða til umfjöllunar á málþingi Verkfræðingafélags Íslands milli klukkan 9 og 11 í dag.
Hægt verður að fylgjast með fundinum í beinu streymi í spilaranum að neðan.
Dagskrá:
Setning og fundarstjórn
Sveinn I. Ólafsson, formaður Deildar stjórnenda og sjálfstætt starfandi í VFÍ
Innviðauppbygging Samgöngusáttmála: Borgarlína
Atli Björn Levy forstöðumaður verkefnastofu Borgarlínu hjá Betri samgöngum.
Er Borgarlínan of dýr miðað við ávinning?
Þórarinn Hjaltason samgönguverkfræðingur.
Stofnvegir – Hönnun og framvinda verkefna
Bryndís Friðriksdóttir svæðisstjóri höfuðborgarsvæðis hjá Vegagerðinni.
Pallborðsumræður og fyrirspurnir.
Samantekt og ávarp
Helgi Gunnarsson, formaður VFÍ.