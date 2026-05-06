Ming Ting Mancel hefur verið ákærð fyrir að hafa, í samráði með eiginmanni sínum Emeric Xavier Mancel, banað dóttur þeirra á hótelherbergi á Edition-hótelinu síðasta sumar. Hún er einnig ákærð fyrir brot í nánu sambandi.
Í ákærunni sem fréttastofa hefur undir höndum er því lýst hvernig Ming Ting og Emeric eiga að hafa banað dóttur sinni, Catherine Delphine Mancel.
Samkvæmt ákærunni eiga þau að hafa haldið henni fastri, meðal annars með því að grípa um hægri upphandlegg hennar. Þá hafi þau brugðið snöru um háls hennar og þrengt að öndunarvegi hennar. Catherine á vegna þessa að hafa hlotið punktblæðingar í andliti og hálsi auk bráðs yfirþans á lungunum.
Hjónin eiga síðan að hafa stungið hana tvisvar sinnum með hnífi í brjóstkassann og önnur stungan hæft hjartað hennar. Catherine lést vegna lungnaþembu og rofs á hægri slegli hjartans sem leiddi til blæðingar og blóðfyllu í gollurhúsi hjartans.
DV greinir frá því að málið hafi verið þingfest í dag.
Þann 14. júní 2025 fundust bæði Emeric og Catherine látin á hótelherbergi á Edition-hótelinu. Ming Ting játaði fyrst á vettvangi að hafa drepið þau og að hún hefði síðan ætlað að svipta sig lífi en ekki lokið við ætlunarverk sitt. Síðar breytti hún framburðinum og neitar sök.
Ming Ting var ákærð þann 27. apríl 2026 fyrir manndráp í samráði við Emeric. Þegar lögreglan kom lá Emeric meðvitundarlaus á gólfinu og búið var að breiða yfir hann lak en hann var með tvo stunguáverka á kvið. Catherine lá í rúminu með stunguáverka við brjóst.
Töluvert af blóði var á gólfinu auk þess sem blóðug handklæði og fatnaður voru í herberginu. Á leið af vettvangi og á bráðamóttöku tjáði konan lögreglu að líkin væru af eiginmanni hennar og dóttur. Þá sagði hún við hjúkrunarfræðing, þannig að lögreglumaður heyrði til, að eiginmaður hennar væri dauðvona og hún hafi ekki viljað að dóttir þeirra, sem var á þrítugsaldri, yrði ein eftir lifandi.