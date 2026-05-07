Tæplega helmingslíkur eru nú á því að Sjálfstæðisflokkurinn nái inn níu borgarfulltrúum samkvæmt uppfærðri kosningaspá Vísis. Flokkurinn er á mikilli siglingu og nálgast tíu prósentustiga forskot á Samfylkinguna.
Kosningaspá Vísis sem Baldur Héðinsson stærðfræðingur gerir hefur verið uppfærð eftir að ný könnun Maskínu á fylgi framboða til borgarstjórnar var birt í gær.
Sjálfstæðisflokknum hélt áfram að vaxa ásmegin á sama tíma og enn frekar fjaraði undan Samfylkingunni í könnuninni. Samfylkingin hefur nú tapað um átta prósentustigum frá því í könnun fyrirtækisins í janúar.
Þegar tekið hefur verið tillit til nýju könnunarinnar nálgast Sjálfstæðisflokkurinn tíu prósentustiga forskot á Samfylkinguna í kosningaspánni. Munurinn var hálft prósentustig Samfylkingunni í vil þegar fyrsta kosningaspáin var birt 7. apríl. Sjálfstæðisflokkurinn nálgast þrjátíu prósenta fylgi en Samfylkingin er komin niður fyrir tuttugu prósentin.
Nú eru meiri líkur en minni á að Sjálfstæðisflokkurinn nái inn sjö mönnum og sá áttundi, Bjarni Fritzson á tæplega helmingslíkur á að ná kjöri samkvæmt spánni.
Samfylkingin, sem stefndi á sex borgarfulltrúa fyrir mánuði, á nú orðið í hættu á að missa fimmta manninn. Stein Olav Romslo mælist nú með sextíu prósent líkur á að ná inn. Líkur hans voru 95 prósent í fyrstu útgáfu kosningaspárinnar fyrir mánuði.
kosningaspá 7. maí
Vinstrið bætir við sig rúmum tveimur og hálfu prósenti á milli kannana Maskínu og Framsóknarflokkurinn tæpur tveimur. Fylgi Miðflokksins dregst aftur á móti saman um 3,3 prósentustig.
Fram að þessu hafa Vinstrið, Viðreisn og Miðflokkurinn mælst á svipuðu róli og barist um að ná inn þremur borgarfulltrúum. Í uppfærðu kosningaspánni syrtir töluvert í álinn fyrir Miðflokkinn. Kristín Kolbeinsdóttir, annar maður á lista flokksins, á nú 58 prósent líkur á að komast inn en fyrir mánuði átti Lárus Blöndal, þriðji maður listans, um helmingslíkur á kjöri samkvæmt spánni.
Á móti fara líkur Stefáns Pálssonar, þriðja manns á lista Vinstrisins, á að ná kjöri áfram vaxandi. Þær eru nú áttatíu prósent en voru sjötíu prósent í síðustu útgáfu spárinnar og 52 prósent í þeirri fyrstu fyrir mánuði.
Þorvaldur Davíð Kristjánsson, þriðji maður á lista Viðreisnar, er nú með 62 prósent líkur á að ná inn en þær voru innan við helmingur eftir síðustu uppfærslu á spánni í byrjun þessarar viku.
Framsóknarflokkurinn, Píratar og Sósíalistaflokkurinn keppast nú um að ná einum manni inn. Silja Sóley Birgisdóttir, oddviti sósíalista, á mestu líkurnar þessa stundina, 77 prósent. Einar Þorsteinsson, oddviti framsóknarmanna og fyrrverandi borgarstjóri, á nú 74 prósent líkur á kjöri, en Kristinn Jón Ólafsson, oddviti Pírata, sextíu prósent.
Töluvert hefur fjarað undan Flokki fólksins í kosningaspánni. Guðmundur Ingi Þóroddsson, oddviti hans, er nú með rúmlega fjórðungslíkur á að ná kjöri en hann hefur mælst með um helmingslíkur undanfarið.
Nýja framboðið Góðan daginn er nú í fyrsta skipti í kosningaspánni. Ingimar Þór Friðriksson, oddviti þess, á níu prósent líkur á kjöri.
Ef gengið er út frá að þeir frambjóðendur sem eiga helmingslíkur eða meira nái kjöri væri enn sem fyrr aðeins einn tveggja flokka meirihluti mögulegur: meirihluti Sjálfstæðisflokk og Samfylkingar.
Eini þriggja flokka meirihlutinn í kortunum er áfram samstarf Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Miðflokks. Þeir hefðu saman tólf borgarfulltrúa, minnsta mögulega meirihluta.
Með fylgistapi sínu þarf Samfylkingin að minnsta kosti þrjá samstarfsflokka til þess að mynda meirihluta. Auk Vinstrisins og Viðreisnar þyrfti Samfylkingin að fá annað hvort Pírata, Sósíalistaflokkinn eða Framsóknarflokkinn í lið með sér. Einar Þorsteinsson hefur þegar útilokað samstarf við Samfylkinguna.
Um kosningaspána:
Kosningaspá Baldurs Héðinssonar byggir á niðurstöðum skoðanakannana. Þeim er gefið vægi út frá þremur þáttum; hversu margir svara könnun, hversu langt er frá því könnunin var gerð og hver stendur að henni. Útkoman er spá um hlutfall atkvæða sem hver flokkur hlýtur.
Í framhaldinu hermir kosningaspáin 100.000 sýndarkosningar þar sem flökt er á fylgi. Fyrir hverja niðurstöðu er borgarstjórnarsætum úthlutað. Þær hermanir gefa svo mat á líkum hvers frambjóðanda að ná kjöri.
Könnun Maskínu sem var gerð 24.apríl-6. maí hefur 55 prósent vægi í nýjustu uppfærslu spárinnar. Könnun Gallup frá 16.-29. apríl hefur 45 prósent vægi.