Linda Líf best: Ekki lengur óþekkt nafn Sindri Sverrisson skrifar 6. maí 2026 12:02 Linda Líf Boama er leikmaður aprílmánaðar í Svíþjóð. OBOS Damallsvenskan Fótboltakonan Linda Líf Boama hefur verið að slá í gegn á sinni fyrstu leiktíð í atvinnumennsku og í dag var hún útnefnd besti leikmaður aprílmánaðar í sænsku úrvalsdeildinni. Linda hefur stimplað sig strax inn í sænsku deildina með liði Kristianstad sem sömuleiðis hefur farið frábærlega af stað á fyrstu leiktíðinni undir stjórn Niks Chamberlain, fyrrverandi þjálfara Íslandsmeistara Breiðabliks og Þróttar. Á samfélagsmiðlum sænsku deildarinnar segir að Linda hafi komið inn í sænsku deildina frá Víkingi Reykjavík, og vissulega einnig spilað í bandaríska háskólafótboltanum, en verið algjörlega óþekkt nafn hjá sænskum fótboltaáhugamönnum. Það sé nú allt breytt eftir að Linda byrjaði á að skora og leggja upp í fyrsta leik gegn Piteå, skoraði svo tvö mörk gegn Djurgården og gaf stoðsendingu gegn Växjö. Alla þessa leiki vann Kristianstad og er það besta byrjun félagsins í sögunni. Vel heppnuð byrjun, svo vægt sé til orða tekið, og vann Linda Líf í kosningu þar sem þær Nathalie Hoff Persson úr Malmö og Urara Watanabe úr Djurgården voru einnig tilnefndar. Linda hefur svo haldið áfram í maí og skoraði gegn Brommapojkarna um síðustu helgi en þar lauk þó sigurgöngu Kristianstad því liðið tapaði 3-2. Næsti leikur er svo við Norrköping á laugardaginn þar sem Linda gæti mætt fyrrverandi liðsfélaga sínum úr Víkingi, Sigdísi Evu Bárðardóttur. Það styttist svo í næstu landsleiki, þegar Ísland mætir Úkraínu og Spáni í byrjun júní í undankeppni HM, en Linda lék sína fyrstu landsleiki í síðasta mánuði, gegn Úkraínu og Englandi.