Linda Líf best: Ekki lengur ó­þekkt nafn

Sindri Sverrisson skrifar
Linda Líf Boama er leikmaður aprílmánaðar í Svíþjóð.

Fótboltakonan Linda Líf Boama hefur verið að slá í gegn á sinni fyrstu leiktíð í atvinnumennsku og í dag var hún útnefnd besti leikmaður aprílmánaðar í sænsku úrvalsdeildinni.

Linda hefur stimplað sig strax inn í sænsku deildina með liði Kristianstad sem sömuleiðis hefur farið frábærlega af stað á fyrstu leiktíðinni undir stjórn Niks Chamberlain, fyrrverandi þjálfara Íslandsmeistara Breiðabliks og Þróttar.

Á samfélagsmiðlum sænsku deildarinnar segir að Linda hafi komið inn í sænsku deildina frá Víkingi Reykjavík, og vissulega einnig spilað í bandaríska háskólafótboltanum, en verið algjörlega óþekkt nafn hjá sænskum fótboltaáhugamönnum.

Það sé nú allt breytt eftir að Linda byrjaði á að skora og leggja upp í fyrsta leik gegn Piteå, skoraði svo tvö mörk gegn Djurgården og gaf stoðsendingu gegn Växjö. Alla þessa leiki vann Kristianstad og er það besta byrjun félagsins í sögunni.

Vel heppnuð byrjun, svo vægt sé til orða tekið, og vann Linda Líf í kosningu þar sem þær Nathalie Hoff Persson úr Malmö og Urara Watanabe úr Djurgården voru einnig tilnefndar.

Linda hefur svo haldið áfram í maí og skoraði gegn Brommapojkarna um síðustu helgi en þar lauk þó sigurgöngu Kristianstad því liðið tapaði 3-2. Næsti leikur er svo við Norrköping á laugardaginn þar sem Linda gæti mætt fyrrverandi liðsfélaga sínum úr Víkingi, Sigdísi Evu Bárðardóttur.

Það styttist svo í næstu landsleiki, þegar Ísland mætir Úkraínu og Spáni í byrjun júní í undankeppni HM, en Linda lék sína fyrstu landsleiki í síðasta mánuði, gegn Úkraínu og Englandi.

