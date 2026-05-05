Lífið leikur við Lindu sem lofaði að svara á sænsku næst

Linda Líf Boama hefur slegið í gegn í upphafi sinnar fyrstu leiktíðar í atvinnumennsku og er markahæst í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta með fjögur mörk.
Linda hefur einnig lagt upp tvö mörk fyrir lið sitt Kristianstad sem stýrt er af Nik Chamberlain, fyrrverandi þjálfara Íslandsmeistara Breiðabliks og Þróttar.
Liðið vann auk þess fyrstu þrjá leiki sína en tapaði 3-2 á útivelli gegn Brommapojkarna um helgina, þrátt fyrir að Linda skoraði þá sitt fjórða mark í jafnmörgum deildarleikjum.
„Ég hef mun meira fram að færa,“ sagði Linda við sænska miðilinn Fotbollskanalen en viðurkennir þó að hún hafi ekki alveg þorað að vonast eftir svona byrjun í atvinnumennskunni. Hún kom til Kristianstad frá Víkingi í vetur.
„Ég hef alltaf vitað að þetta væri ein sterkasta deild heims enda höfum við haft mikið af Íslendingum í deildinni. Þetta er sterk deild og ég vissi að ég þyrfti að þróast hratt til að aðlagast. Þetta var stórt skref fyrir mig en ég vildi vaxa og bæta mig, og ég er á réttri leið með það,“ sagði Linda sem vann sig inn í íslenska landsliðið og lék sína fyrstu landsleiki í síðasta mánuði, gegn Úkraínu og Englandi.
Hún nýtur lífsins í Kristianstad sem svo lengi hefur verið mikill Íslendinabær:
„Ég elska Svíþjóð. Kristianstad er minni og hljóðlátari en bærinn hefur sannarlega sinn sjarma. Ég elska veðrið, fólkið og liðið. En heima sakna ég auðvitað fjölskyldunnar, mömmu minnar,“ sagði Linda við Fotbollskanalen og bætti við að hún væri að læra sænskuna.
„Þetta eru tvö frekar lík tungumál svo ég er að reyna. Ég er í SFI núna og fer í tvo kvöldtíma í viku. Það er gaman. Mig langar virkilega að læra. Næsta viðtal verður að vera á sænsku,“ sagði hún og hló.