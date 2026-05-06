Bandaríska sjónvarpsstöðin Fox Sports hefur nú auglýst starf sem felst einfaldlega í því að horfa á alla leikina á HM í fótbolta og fá fyrir það 6,1 milljón króna í laun.
Fox Sports er með réttinn til að sýna frá HM í Bandaríkjunum og hefur nú auglýst starf sem ætti að vekja áhuga fjölmargra fótboltaáhugamanna. Starfstitilinn mætti þýða sem „yfiráhorfandi HM“.
Sá sem hlýtur starfið „þarf“ að horfa á alla 104 leiki heimsmeistaramótsins, frá 11. júní til 19. júlí, í sérstökum glerkassa sem komið verður fyrir á miðju Times Square í New York.
We've got your dream job--announcing @foxone #ChiefWorldCupWatcher hired through @indeed. Get paid $50,000 to watch every minute of all 104 matches. Go to https://t.co/TxS2OmNzum pic.twitter.com/NqGkRXFeg2— FOX Sports (@FOXSports) May 5, 2026
Viðkomandi þarf vissulega að horfa á hverja einustu mínútu mótsins, fyrir framan fullt af fólki, en fær fyrir það 50.000 Bandaríkjadali eða um 6,1 milljón króna, fyrir aðeins 39 daga vinnu.
„Einn umsækjandi mun fá besta starf ævinnar og upplifa og fagna hverri sögu, hverri þjóð og hverju spennandi augnabliki sem einkennir þessa fallegu íþrótt,“ segir í tilkynningu Fox Sports.
Tilkynnt verður um ráðninguna þann 6. júní, fimm dögum fyrir fyrsta leik á HM, í beinni útsendingu Fox frá hafnaboltaleik Boston Red Sox og New York Yankees.