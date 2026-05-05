Landsliðsmaðurinn Stefán Teitur Þórðarson átti magnaða innkomu hjá Hannover í þýsku B-deildinni í fótbolta um síðustu helgi og er staðráðinn í að komast með liðinu upp í efstu deild.
Stefán fylgdist með af varamannabekknum í fyrri hálfleik þegar Hannover mætti Münster á heimavelli og var staðan 2-2 í hálfleik.
Honum var svo skipt inn á í upphafi seinni hálfleiks og á fimm mínútna kafla, seint í leiknum, náði Skagamaðurinn að bjarga meistaralega á marklínu og skora svo sjálfur glæsimark á hinum enda vallarins, eins og sjá má hér að neðan.
Þessi tilþrif Stefáns dugðu þó ekki alveg því Münster náði inn jöfnunarmarki á þriðju mínútu uppbótartíma og lokatölur því 3-3.
Schalke hefur þegar tryggt sér sigur í deildinni en Elversberg er í 2. sæti með 59 stig og Hannover og Paderborn eru með 58 stig hvort. Tvö efstu liðin fara beint upp í efstu deild en þriðja liðið fer í umspil við þriðja neðsta liðið úr efstu deild.
Hannover spilar næst á útivelli gegn Bochum og á svo heimaleik við Nürnberg í lokaumferðinni, 17. maí, og Stefán er staðráðinn í að ná í sex stig og vona að það dugi til að komast beint upp í efstu deild.
„Það eru enn tveir leikir eftir og við gefum allt okkar í þá. Við getum ekki haft áhrif á aðra leiki og verðum að einbeita okkur að okkur sjálfum. Ég ætlast til þess að við setjum hundrað prósent í þessa leiki,“ sagði Stefán við heimasíðu Hannover.
„Við förum í þessa leiki með kassann úti, stoltir og fullir af orku. Við verðum að leggja allt í sölurnar í þessum tveimur leikjum og sjáum svo hverju það skilar okkur,“ sagði Stefán.