Segja að Alfreð og félagar ættu að ráða Solskjær Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 5. maí 2026 12:00 Ole Gunnar Solskjær gæti snúið aftur í norska boltann. getty/Catherine Ivill Rosenborg hefur sagt Alfred Johansson upp störfum sem þjálfara liðsins. Fyrrverandi leikmaður þess segir að Alfreð Finnbogason og hæstráðendur Rosenborg ættu að horfa til Ole Gunnars Solskjær. Alfreð er yfirmaður knattspyrnumála hjá Rosenborg sem hefur aðeins unnið einn af fyrstu sjö leikjum sínum í norsku úrvalsdeildinni. Johansson stýrði Rosenborg í rúmlega tvö og hálft ár. Alexander Tettey, fyrrverandi leikmaður liðsins, mun stýra Rosenborg á næstunni, þar til nýr þjálfari finnst. Í viðtali við Verdens Gang var Steffen Iversen, fyrrverandi leikmaður Rosenborg, beðinn um að nefna kandítata í þjálfarastarfið hjá félaginu. „Það eru nokkrir. Eirik Horneland er laus en hann vill kannski reyna meira fyrir sér erlendis. Ole Gunnar Solskjær er jú laus. Þetta eru tveir góðir kostir," sagði Iversen sem telur að Solskjær gæti alveg tekið við Rosenborg þótt hann hafi þjálfað og spilað fyrir Molde áður fyrr. Solskjær hefur verið án starfs síðan hann var látinn fara frá Besiktas í Tyrklandi í lok ágúst í fyrra. Hann var orðaður við þjálfarastarfið hjá Manchester United eftir að Ruben Amorim var látinn fara en Michael Carrick var ráðinn. Solskjær stýrði Molde á árunum 2010-14 og 2015-18. Undir hans stjórn varð Molde norskur meistari í tvígang og vann norsku bikarkeppnina einu sinni. Alfreð hefur starfað hjá Rosenborg frá því í byrjun ársins. Hann samdi við félagið til ársins 2030. Rosenborg er sigursælasta félag Noregs en liðið hefur 26 sinnum orðið meistari. Það hefur hins vegar ekki unnið norsku úrvalsdeildina síðan 2018.