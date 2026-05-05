Segist hafa skipt um hótel til að spara

Diego Simeone, stjóri Atlético Madrid, vildi ekki meina að það væri vegna hjátrúar sem að liðið hefði skipt um hótel í London fyrir seinni leikinn við Arsenal í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í kvöld.
Simeone og leikmenn Atlético dvöldu á fjögurra stjörnu Marriott-hótelinu í Regents Park áður en þeir steinlágu, 4-0, gegn Arsenal í London þegar liðin mættust í deildarkeppni Meistaradeildarinnar í október.
Núna dvelja Atlético-menn hins vegar á fimm stjörnu hóteli, Courthouse Hotel í Shoreditch í austurhluta Lundúna. Fregnir bárust af því að Simeone hefði fyrirskipað þessa breytingu því hann óttaðist að því fylgdi ógæfa að dvelja aftur á sama hóteli og í tapinu í október. Hann var spurður út í þetta á blaðamannafundi í gærkvöld:
„Þetta hótel var ódýrara. Þess vegna breyttum við,“ svaraði Simeone hálfhlæjandi og uppskar hlátur blaðamanna.
🎙️ Diego Simeone was asked if they changed the hotel the team are staying in, in London, as a superstition because Atlético Madrid lost 4-0 to Arsenal earlier in the season:🗣️ He replied: "We changed hotels because this one was cheaper."pic.twitter.com/dyWKdJXqRA— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 4, 2026
Liðin gerðu 1-1 jafntefli í Madrid fyrir viku í fyrri undanúrslitaleik sínum og því er allt opið fyrir seinni leikinn í kvöld.
Óvissa hefur verið um stöðuna á Julian Alvarez, sem skoraði úr víti gegn Arsenal en varð að fara af velli á 77. mínútu og var ekki með í deildarleik um helgina, vegna meiðsla. Þessi fyrrverandi leikmaður Manchester City, sem skorað hefur 20 mörk í vetur, ferðaðist þó með Atlético til London og verður í hópnum í kvöld.
„Julian Alvarez er mikilvægur í þessum leik því hann þekkir ensku deildina mjög vel. Hann lék mjög vel í síðustu viku og ég vona að hann geti gert það sem hann þarf að gera í leiknum,“ sagði Simeone.
Leikur Arsenal og Atlético verður í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay klukkan 19 í kvöld. Upphitun hefst hálftíma fyrr.