Reiddist og felldi son Robinho Sindri Sverrisson skrifar 4. maí 2026 09:30 Neymar hefur beðist afsökunar á framferði sínu. Getty/Marcelo Endelli Brasilíska fótboltastjarnan Neymar lét skapið hlaupa með sig í gönur í gær þegar hinn 18 ára Robinho Jr. sólaði framhjá honum á æfingu Santos-liðsins í Brasilíu. Um var að ræða æfingu hjá leikmönnum sem spiluðu ekki gegn Palmeiras á laugardaginn og reiddist Neymar þegar Robinho Jr., nafni og sonur fyrrverandi leikmanns Real Madrid og Manchester City, lék á hann. ESPN í Brasilíu segir að Neymar hafi þá fellt táninginn og í kjölfarið hófst heiftúðugt rifrildi á milli þeirra áður en liðsfélagar náðu að stía þeim í sundur. Neymar mun svo hafa séð að sér og hringt í Robinho Jr. auk þess að senda skilaboð til fjölskyldu hans, til að biðjast afsökunar á framferði sínu á æfingasvæðinu. Hann viðurkenndi mistök sín en hinn ungi liðsfélagi hans er sagður hrelldur yfir því sem á gekk. Samkvæmt heimildum ESPN er samband þeirra þó náið dags daglega og ekki búist við öðru en að tíminn græði sárin fljótt og vel.