Sjáðu markið sem skaut Arsenal áfram í úrslitaleikinn Aron Guðmundsson skrifar 5. maí 2026 21:39 Bukayo Saka fagnar marki sínu í kvöld Vísir/Getty Bukayo Saka batt enda á tuttugu ára bið Arsenal eftir sæti í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu með sigurmarki liðsins gegn Atletico Madrid í undanúrslitum í kvöld. Lokatölurnar í kvöld 1-0 sigur Arsenal og samanlagður 2-1 sigur í einvíginu. Það ætlaði allt um koll að keyra á Emirates leikvanginum í Norður-Lundúnum þegar að dómari leiksins flautaði til leiksloka. Við hæfi að uppaldi leikmaðurinn, sá sem bar fyrirliðabandið í liði Arsenal í kvöld, Bukayo Saka skyldi skjóta Skyttunum áfram í úrslitaleikinn. Saka var réttur maður á réttum stað þegar að frákastið eftir vörslu Jan Oblak frá Leandro Trossard datt fyrir fætur hans. Saka kom boltanum í netið. Markið afar dýrtmætt fyrir Arsenal og það má sjá hér: Klippa: Markið sem skaut Arsenal í úrslitaleik Meistaradeildarinnar Arsenal mætir sigurvegaranum úr einvígi Bayern Munchen og Paris Saint-Germain í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu undir lok mánaðarins í Búdapest í Ungverjalandi. PSG leiðir einvígið gegn Bayern 5-4 fyrir seinni leik liðanna í Þýskalandi annað kvöld. Arsenal hefur aldrei unnið Meistaradeild Evrópu en einu sinni áður leikið til úrslita í keppninni. Það gerði liðið árið 2006 undir stjórn Arsene Wenger. Arsenal mætti þá Barcelona í úrslitaleiknum og laut þá í lægra haldi. Stuðningsmenn liðsins vona nú að núverandi leikmenn félagsins nái að rjúfa eyðimerkurgönguna í keppninni.