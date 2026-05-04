Hearts vann gífurlega mikilvægan endurkomusigur gegn Rangers í toppbaráttu skosku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Lokatölur 2-1. Tómas Bent Magnússon og liðsfélagar hans í Hearts skrefi nær skoska meistaratitlinum.
Tómas Bent spilar ekki meira á tímabilinu eftir að hafa meiðst í síðasta mánuði en hann hafði stimplað sig inn sem lykilmaður á miðjunni hjá Hearts sem er á höttunum eftir sínum fyrsta meistaratitli í efstu deild Skotlands síðan árið 1960.
Hearts hefur verið á toppi skosku úrvalsdeildarinnar lengst af á yfirstandandi tímabili en risarnir í Celtic og Rangers hafa verið að þjarma að liðinu eins og þeir geta.
Liðsfélagar Tómasar lentu undir í leik dagsins þegar að Dujon Sterling kom Rangers yfir með marki á 23.mínútu.
Heimamenn í liði Hearts létu hins vegar ekki deigann síga. Stephen Kingsley jafnaði metin fyrir Hearts snemma í seinni hálfleik og það var síðan Lawrence Shankland sem innsiglaði 2-1 sigur liðsins með marki á 71.mínútu. Lokatölur 2-1 sigur Hearts.
Gífurlega mikilvægur endurkomusigur hjá Hearts því þegar að þrjár umferðir eru eftir af skosku úrvalsdeildinni situr liðið með þriggja stiga forskot á Celtic á toppi deildarinnar.
Hearts og Celtic mætast í lokaumferð deildarinnar og því gæti farið svo að liðin mætist í hreinum úrslitaleik á Celtic Park þann 16.maí næstkomandi. Það verður hins vegar tíminn að leiða í ljós.
Með þremur stigum meira og betri markatölu er Hearts í bílstjórasætinu, með örlögin í sínum eigin höndum þegar kemur að því að vinna skoska meistaratitilinn í fimmta sinn í sögu félagsins.