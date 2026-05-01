Verkalýðsdagurinn er venju samkvæmt haldinn hátíðlegur víða um land í dag. Beint streymi verður frá baráttufundi verkalýðsfélaga á Ingólfstorgi sem hefst klukkan tvö.
Dagskráin í miðborginni er eftirfarandi:
13:00 Safnast saman á Skólavörðuholti.
13:30 Gangan hefst og fer niður Skólavörðustíg, Bankastræti og Austurstræti að Ingólfstorgi. Lúðrasveit verkalýðsins og Lúðrasveitin Svanur spila á Skólavörðuholti og síðan í göngunni niður á Ingólfstorg.
14:00 Útifundur hefst á Ingólfstorgi. Fundarstjóri er er Felix Bergsson, fjölmiðlamaður og leikari. Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, ávarpar fundinn og Inspector Spacetime tekur lagið. Í lok fundarins verður samsöngur.
Sem fyrr segir verður streymt frá útifundinum en það má nálgast hér að neðan.