Bein út­sending: Verkalýðsdagurinn haldinn há­tíð­legur

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Margt var um manninn á Ingólfstorgi á verkalýðsdeginum í fyrra.
Margt var um manninn á Ingólfstorgi á verkalýðsdeginum í fyrra.

Verkalýðsdagurinn er venju samkvæmt haldinn hátíðlegur víða um land í dag. Beint streymi verður frá baráttufundi verkalýðsfélaga á Ingólfstorgi sem hefst klukkan tvö. 

Dagskráin í miðborginni er eftirfarandi:

13:00 Safnast saman á Skólavörðuholti.

13:30 Gangan hefst og fer niður Skólavörðustíg, Bankastræti og Austurstræti að Ingólfstorgi. Lúðrasveit verkalýðsins og Lúðrasveitin Svanur spila á Skólavörðuholti og síðan í göngunni niður á Ingólfstorg.

14:00 Útifundur hefst á Ingólfstorgi. Fundarstjóri er er Felix Bergsson, fjölmiðlamaður og leikari. Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, ávarpar fundinn og Inspector Spacetime tekur lagið. Í lok fundarins verður samsöngur.

Sem fyrr segir verður streymt frá útifundinum en það má nálgast hér að neðan. 

Verkalýðsdagurinn

