Fram­boðum Mið­flokksins fjölgar um átta milli kosninga

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Fulltrúar Miðflokksins á Alþingi á síðasta landsþingi flokksins. 
Fulltrúar Miðflokksins á Alþingi á síðasta landsþingi flokksins.  Vísir/Lýður Valberg

Miðflokkurinn býður fram í nítján sveitarfélögum í sveitarstjórnarkosningunum eftir rúmar tvær vikur. Sveitarfélögum þar sem flokkurinn býður fram hefur fjölgað milli kosninga, voru ellefu árið 2022.

Á vef Miðflokksins segir að flokkurinn bjóði fram í nítján sveitarfélögum um land allt. Það er talsverð aukning frá síðustu tveimur sveitarstjórnarkosningum, en flokkurinn bauð fram í tólf sveitarfélögum 2018, og hlaut þá níu kjörna fulltrúa, og ellefu 2022, og hlaut þá sex kjörna fulltrúa.  

Miðflokkurinn býður fram í fyrsta sinn í Borgarbyggð, Fjarðabyggð, Hornafirði, Ísafjarðarbæ, Seltjarnarnesi, Skagafirði, Suðurnesjabæ og Vestmannaeyjum í þessum kosningum.

Flokkurinn, sem var stofnaður árið 2017, hefur sótt í sig veðrið undanfarin misseri og mælist með í kringum tólf prósenta fylgi í Kópavogi og Reykjavík samkvæmt nýjum skoðanakönnunum, talsvert meira en flokkurinn hlaut í kosningunum 2022.

Helstu baráttumál Miðflokksins sem vakið hafa athygli í sveitarstjórnarkosningum að þessu sinni eru heimgreiðslur til foreldra, bílastæðamál í Reykjavík, og flöggun íslenska fánans í stað hinseginfána við grunnskóla. 

Mest lesið