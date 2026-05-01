Miðflokkurinn býður fram í nítján sveitarfélögum í sveitarstjórnarkosningunum eftir rúmar tvær vikur. Sveitarfélögum þar sem flokkurinn býður fram hefur fjölgað milli kosninga, voru ellefu árið 2022.
Á vef Miðflokksins segir að flokkurinn bjóði fram í nítján sveitarfélögum um land allt. Það er talsverð aukning frá síðustu tveimur sveitarstjórnarkosningum, en flokkurinn bauð fram í tólf sveitarfélögum 2018, og hlaut þá níu kjörna fulltrúa, og ellefu 2022, og hlaut þá sex kjörna fulltrúa.
Miðflokkurinn býður fram í fyrsta sinn í Borgarbyggð, Fjarðabyggð, Hornafirði, Ísafjarðarbæ, Seltjarnarnesi, Skagafirði, Suðurnesjabæ og Vestmannaeyjum í þessum kosningum.
Flokkurinn, sem var stofnaður árið 2017, hefur sótt í sig veðrið undanfarin misseri og mælist með í kringum tólf prósenta fylgi í Kópavogi og Reykjavík samkvæmt nýjum skoðanakönnunum, talsvert meira en flokkurinn hlaut í kosningunum 2022.
Helstu baráttumál Miðflokksins sem vakið hafa athygli í sveitarstjórnarkosningum að þessu sinni eru heimgreiðslur til foreldra, bílastæðamál í Reykjavík, og flöggun íslenska fánans í stað hinseginfána við grunnskóla.