Óvænt úrslit urðu hjá Íslendingaliði Kristianstad sem tapaði 3-2 fyrir stigalausu liði Brommopojkarna í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Nik Chamberlain stillti bæði Alexöndru Jóhannsdóttur og Lindu Líf Boama upp í byrjunarlið Kristianstad sem sótti Brommopojkarna heim í dag. Fastlega var búist við sigri gestanna, enda Kristianstad með fullt hús stiga á meðan Brommopojkarna var stigalaust á botninum eftir fyrstu þrjá leikina.
Linda Líf kom Kristianstad yfir með sínu fjórða marki í jafnmörgum leikjum fyrir Kristianstad á leiktíðinni eftir aðeins þriggja mínútna leik. Heimakonur jöfnuðu strax á fimmtu mínútu, komust yfir á þeirri fjórtándu og voru komnar í 3-1 eftir rúmlega hálftíma leik.
Kristianstad sótti eftir það en náði ekki inn marki fyrr en Michelle De Jongh minnkaði muninn á 80. mínútu. Það dugði skammt.
Lindu Líf var skipt af velli á 74. mínútu og þá koma Elísa Sigurjónsdóttir inn af bekknum á 67. mínútu leiksins. Alexandra spilaði allan leikinn á miðjunni en Guðný Árnadóttir, fjórði Íslendingurinn í liði Kristianstad, er enn að koma til baka eftir barnsburð.
Leiknum lauk 3-2 og Brommopojkarna komið með fyrstu stig liðsins í deildinni. Kristianstad er með níu stig í öðru sæti, stigi á eftir Malmö sem er á toppi deildarinnar.