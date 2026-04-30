Mikið er um dýrðir í Svíþjóð í dag þegar Karl Gústaf XVI Svíakonungur fagnar áttræðisafmæli. Halla Tómasdóttir forseti Íslands er í Stokkhólmi ásamt forsetamakanum Birni Skúlasyni en þjóðhöfðingjar allra Norðurlanda eru viðstaddir afmælishátíðina auk fjölda annarra þjóðarleiðtoga og gesta.
Karl Gústaf varð þjóðhöfðingi Svíþjóðar árið 1973 og er sá konungur sem lengst hefur setið í því embætti þar í landi. Hann tók við embætti þegar afi hans lést en faðir Karls hafði látist í flugslysi þegar Karl var aðeins nokkurra mánaða gamalla.
Karl og Sylvía drottning hafa verið gift frá árinu 1976 og eiga þau þrjú börn, krónprinsessuna Viktoríu fædda árið 1977, Karl Filippus sem fæddur er 1979 og Magdalenu fædda árið 1982. Þá eiga þau Karl Gústaf og Sylvía níu barnabörn.
Veisluhöldin í Stokkhólmi hófust snemma í morgun. Sænska þjóðfánanum var flaggað klukkan átta um morguninn og fyrir hádegið var öll konungsfjölskyldan viðstödd guðsþjónustu í Slottskyrkan þar sem Halla Tómasdóttir forseti Íslands og maki hennar Björn Skúlason voru viðstödd ásamt þjóðhöfðingjum hinna Norðurlandanna.
Hefð er fyrir því að sænski herinn heiðri forsetann í hallargarðinum á afmælisdaginn og þar hafði mikill fjöldi fólks safnast saman til að hylla konunginn. JAS-herþotur flughersins flugu yfir og fylgdist Karl Gústaf glaður með af svölum hallarinnar ásamt allri konungsfjölskyldunni.
Í kjölfarið afhentu börn konungnum blóm og nú eftir hádegið var á dagskrá hádegisverður í boði borgarráðs Stokkhólms og loks hátíðarkvöldverður í konungshöllinni í kvöld.