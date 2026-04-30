Fótbolti

Liðsfélagi Stefáns og Al­fons kveikjan að risa­stóru dóms­máli

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Stefán Ingi og hinn umræddi Dean James í baráttunni um boltann í leik við Twente. Wart Brinkerhof/Marcel ter Bals/DeFodi Images/DeFodi via Getty I

NAC Breda hefur farið fram á að úrslit 6-0 taps liðsins gegn Go Ahead Eagles í hollensku úrvalsdeildinni verði dæmd ógild því síðarnefnda liðið spilaði ólöglegum leikmanni. Ef NAC vinnur málið í dómssal gæti þurft að ógilda úrslit 133 annarra leikja í deildinni.

Stefán Ingi Sigurðarson skoraði eitt mark og Alfons Sampsted var í leikmannahópi Go Ahead Eagles í 6-0 stórsigrinum í síðasta mánuði en vandamálið er að í vinstri bakverði var Dean James, mögulega án atvinnuleyfis.

NAC hefur farið fram á að úrslit leiksins verði gerði ógild og leikurinn endurtekinn. Það kæmi sér vel fyrir NAC því liðið situr í næstneðsta sæti, sex stigum frá öruggu sæti.

Málið er frekar flókið því James er fæddur í Hollandi en NAC vill meina, vegna þess að James kaus að spila fyrir landslið Indónesíu í fyrra, að þá sé hann samkvæmt reglum deildarinnar erlendur leikmaður en ekki lengur Hollendingur.

„Þetta snýst ekki um tilfinningar. Þetta er einföld. Ólöglegum leikmanni var teflt fram,“ segir lögfræðingur NAC við hollenska miðilinn NOS sem fjallar um „Paspoorgate“ skandalinn.

Dean James gæti verið fordæmi fyrir aðra leikmenn í öðrum félögum. ANP via Getty Images

NOS hefur fundið dæmi um ellefu aðra leikmenn í tíu öðrum félögum sem myndu falla undir skilgreiningu NAC á ólöglegum leikmanni. Það er að segja, leikmenn sem eru fæddir í Hollandi og spila í Hollandi sem Hollendingar en leika fyrir önnur landslið.

Ef NAC vinnur málið í dómssal myndi það mögulega hafa í för með sér að önnur félög myndu kæra niðurstöður og 133 leikir yrðu endurteknir.

Hollenska knattspyrnusambandið KNVB ákvað að fallast ekki á kröfur NAC um að úrslitin yrðu ógild en málið fór fyrir dómstól í Utrecht og niðurstaða verður gerð ljós næsta mánudag.

Ef NAC vinnur málið í dómssal óttast varaforseti knattspyrnusambandsins að deildarkeppni þessa tímabilsins geti ekki klárast, eins og kemur fram í viðtalinu að ofan.

Hollenski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið