Ó­venju­leg hár­greiðsla Kristals verði til þess að fólk van­meti hann

Aron Guðmundsson skrifar
Kristall Máni skoraði þrennu fyrir Brann í gær. Liðið spilar undir stjórn Freys Alexanderssonar
Kristall Máni Ingason skoraði þrennu í 5-0 sigri Brann á Tromsö í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær. Freyr Alexandersson, þjálfari Brann, sló á létta strengi í viðtali eftir leik. Sagði fólk vanmeta fótboltaleg gæði Kristals sökum hárgreiðslu hans. 

Á aðeins átján mínútna kafla gegn toppliði Tromsö í gær skoraði Kristall Máni þrennu og í þokkabót sín fyrstu mörk í norsku úrvalsdeildinni á yfirstandandi tímabili. 

Kristall var keyptur til Brann frá Sönderjyske fyrir tímabilið og skrifaði hann undir samning til ársins 2029. 

Íslendingurinn sló rækilega í gegn í gær eftir að hafa fengið tækifærið í byrjunarliði Brann annan leikinn í röð. 

„Mjög góður leikmaður,“ sagði Freyr Alexandersson, þjálfari Brann um Kristal í viðtali eftir leik í gær. „Mjög greindur. Fólk vanmetur það hversu góður hann er vegna þess að hann er með óvenjulega hárgreiðslu. Hann lítur út eins og rappari en er afar greindur leikmaður á hæsta gæðastigi. Þá er hann í þokkabót mjög góður í því að klára sín færi og nýtti sín færi afar vel í þessum leik.“

Brann hafði ekki byrjað tímabilið í norsku úrvalsdeildinni nægilega vel en tókst á dögunum að tryggja sér sæti í úrslitaleik norska bikarsins. Það hefur gefið liðinu sjálfstraust því Tromsö, sem hafði farið afar vel af stað í deildinni og sat á toppnum fyrir leik gærkvöldsins, átti ekki séns í lærisveina Freys. 

Mörk Kristals í 5-0 sigri Brann í gær má sjá hér fyrir ofan.

