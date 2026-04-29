Fótbolti

Fékk þrettán leikja bann fyrir hnefahöggið

Sindri Sverrisson skrifar
Þetta högg þýðir að Esteban Andrada missir af þrettán leikjum. Vísir/Samsett

Nú er orðið ljóst hve lengi markvörðurinn Esteban Andrada verður í leikbanni eftir að hafa misst stjórn á sér og kýlt mótherja kaldan í leik í spænsku B-deildinni í fótbolta á sunnudaginn.

Andrada, sem er markvörður Real Zaragoza, hlaut í dag tólf leikja bann fyrir að kýla Jorge Pulido, fyrirliða Huesca, til viðbótar við eins leiks bannið sem hann hlaut sjálfkrafa vegna rauðs spjalds.

Andrada hafði nefnilega þegar fengið að líta sitt annað gula spjald og þar með rautt þegar hann hljóp á eftir Pulido og kýldi hann í andlitið.

Eins og vænta mátti þá leiddi hnefahöggið til frekari átaka og voru Dani Jimenez, markvörður Huesca, og Dani Tasende liðsfélagi Andrada, einnig reknir af velli.

Í rökstuðningi aganefndar spænska knattspyrnusambandsins segir að ofbeldisfull hegðun Andarada verðskuldi hámarksrefsingu, eða tólf leikja bann, og mega bæði leikmaðurinn og Zaragoza eiga von á fjársektum þar að auki.

Andrada, sem er 35 ára Argentínumaður, hefur beðist afsökunar á framferði sínu. „Í sannleika sagt þá þykir mér þetta mjög miður. Þetta kemur ekki vel út fyrir félagið, stuðningsmennina og sérstaklega mig sjálfan sem atvinnumann. Þess vegna þykir mér þetta mjög leitt,“ sagði Andrada og bætti við að eina rauða spjaldið sem hann hefði áður fengið á ferlinum hefði hann fengið fyrir að handleika boltann utan vítateigs.

Zaragoza tapaði leiknum 1-0 og er í næstneðsta sæti en fjögur neðstu liðin falla niður í C-deild. Huesca er einnig í fallsæti, stigi ofar en Zaragoza sem er þremur stigum frá næsta örugga sæti nú þegar fimm umferðir eru eftir.

