Gefa yfir 50 vinninga í beinni útsendingu Boði Logason skrifar 14. júní 2026 13:10 Félagarnir Steindi og Auddi, ásamt Agli Einarssyni, verða í stuði á Vísi í kvöld. SumarUnboxing Blökastsins fer fram í beinni útsendingu á Vísi og sjónvarpsstöðinni Vísir klukkan 19:30 í kvöld. Þremenningarnir Auddi, Steindi og Egill opna yfir 50 pakka og draga út einn heppinn áskrifanda fyrir hvern pakka sem fær gjöfina. Eina sem þú þarft að gera til þess að vera í pottinum er að vera áskrifandi Blökastsins. Ef nafnið þitt er dregið færðu símtal í vikunni og gjöfina afhenta í kjölfarið. Spilari birtist í fréttinni um klukkan 19:00 í kvöld. Allir áskrifendur eru sjálfkrafa í pottinum, sama hvort þeir komi inn fyrir eða í miðri útsendingu. „Við getum ekki beðið. Þetta er orðið árlegt hjá okkur að gefa yfir 50 pakka í byrjun sumarsins. Fólk þarf bara að vera áskrifandi af Blökastinu og þau geta verið dregin út,“ segir Auddi. Gjafirnar í kvöld eru mjög fjölbreyttar segir framleiðandi þáttarins. Í gegnum tíðina hefur verið allt frá ullarsokkum yfir í flugferðir í pottinum. Svo eru allar líkur á því að Steindi kemur með eitthvað skemmtilegt úr bílskúrnum. Tryggðu þér áskrift hér. FM957 FM95BLÖ Mest lesið Vildi hjálpa öðrum þótt hún vissi að tíminn væri naumur Lífið Margaret Kerry er látin Bíó og sjónvarp Óboðni sturtugesturinn sextán sentímetra kónguló Lífið Krakkatía vikunnar: HM, risaeðlur og naglaklippur Lífið Fréttatía vikunnar: NASA, Messi og Mette-Marit Lífið Ósk um öfgafulla ást og bæling í bakherbergjunum Gagnrýni „Það er ástæða fyrir bólgunni“ Lífið Ekkert líf að verða hrædd á hverju vori Lífið Stórslasaðist átján ára eftir ölvaðan ökumann: „Braut öll bein á vinstri hliðinni minni“ Lífið Vigdís Häsler og Sveinn Andri gengu í hnapphelduna Lífið Fleiri fréttir Krakkatía vikunnar: HM, risaeðlur og naglaklippur Vildi hjálpa öðrum þótt hún vissi að tíminn væri naumur „Það er ástæða fyrir bólgunni“ Óboðni sturtugesturinn sextán sentímetra kónguló Ekkert líf að verða hrædd á hverju vori Fréttatía vikunnar: NASA, Messi og Mette-Marit Stórslasaðist átján ára eftir ölvaðan ökumann: „Braut öll bein á vinstri hliðinni minni“ Myndaveisla: Veðrið leikur við íbúa höfuðborgarsvæðisins Stærstu rauðu flöggin á stefnumótaforritum Gestir geti fengið innsýn í skapandi samfélag Hafnar.hauss Backstreet Boys frumsýna lag nýrrar Hvolpasveitarmyndar Allt að 200 ára veggjakrot fannst við framkvæmdir Marteinn Helgi Sigurðsson er látinn Hefur þegar fengið starfstilboð Hvað veistu um… árið 2010? Lífseigustu mýturnar um offitu: „Það er ekki sjúkdómur að fitna“ Sjö heitustu brúðkaupstrendin í sumar „Ég var löngu tilbúin að giftast honum“ Rassaumhirða karla í sókn Leggja áherslu á liti, gleði og glimmer Segir Weinstein hafa bannað sér að vera lesbía Hætt saman en ennþá vinir Varð ástfanginn á sama tíma og móðir hans kvaddi Lára Clausen lýsir eftir stolnum Mustang Blendnar tilfinningar að fara á vinnumarkað á ný Lofuðu svörtu fólki lækningu en blekktu það til dauða „Ég passaði mig sérstaklega á því að tala ekki um Evrópusambandið“ Vigdís Häsler og Sveinn Andri gengu í hnapphelduna Huggulegustu hommar landsins „loksins“ giftir Adam Páls fann ástina í örmum Moniku Sjá meira