Lífið

Gefa yfir 50 vinninga í beinni út­sendingu

Boði Logason skrifar
Félagarnir Steindi og Auddi, ásamt Agli Einarssyni, verða í stuði á Vísi í kvöld.
Félagarnir Steindi og Auddi, ásamt Agli Einarssyni, verða í stuði á Vísi í kvöld.

SumarUnboxing Blökastsins fer fram í beinni útsendingu á Vísi og sjónvarpsstöðinni Vísir klukkan 19:30 í kvöld.

Þremenningarnir Auddi, Steindi og Egill opna yfir 50 pakka og draga út einn heppinn áskrifanda fyrir hvern pakka sem fær gjöfina. 

Eina sem þú þarft að gera til þess að vera í pottinum er að vera áskrifandi Blökastsins. Ef nafnið þitt er dregið færðu símtal í vikunni og gjöfina afhenta í kjölfarið.

Spilari birtist í fréttinni um klukkan 19:00 í kvöld.

Allir áskrifendur eru sjálfkrafa í pottinum, sama hvort þeir komi inn fyrir eða í miðri útsendingu.

„Við getum ekki beðið. Þetta er orðið árlegt hjá okkur að gefa yfir 50 pakka í byrjun sumarsins. Fólk þarf bara að vera áskrifandi af Blökastinu og þau geta verið dregin út,“ segir Auddi.

Gjafirnar í kvöld eru mjög fjölbreyttar segir framleiðandi þáttarins. Í gegnum tíðina hefur verið allt frá ullarsokkum yfir í flugferðir í pottinum. Svo eru allar líkur á því að Steindi kemur með eitthvað skemmtilegt úr bílskúrnum.

Tryggðu þér áskrift hér.

FM957 FM95BLÖ


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.