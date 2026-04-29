Aldrei hafa fleiri mörk verið skoruð í undanúrslitum Meistaradeildarinnar en þegar PSG vann Bayern Munchen í gærkvöldi. Öll níu mörkin úr 5-4 sigri PSG má sjá hér fyrir neðan.
Einn sturlaðasti leikur sögunnar átti sér stað á Prinsavöllum í París í gærkvöld. Mörkin urðu níu samtals en hefðu hæglega getað orðið fleiri miðað við færasköpun liðanna.
Harry Kane tók forystuna úr vítaspyrnu fyrir Bayern Munchen en Kvicha Kvaratskhelia og Joao Neves sáu um að snúa stöðunni í 2-1 fyrir PSG.
Michael Olise jafnaði metin í 2-2 en Ousmané Dembélé tók forystuna á ný fyrir PSG rétt fyrir hálfleik, úr vafasamri vítaspyrnu.
Kvaratskhelia og Dembélé bættu svo við mörkum snemma í seinni hálfleik og útlit var fyrir stórsigur PSG en Dayot Upamecano og Luis Díaz minnkuðu muninn niður í 5-4.
Mark Díaz var með glæsilegasta móti en öll níu mörkin má finna hér fyrir neðan.