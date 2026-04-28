„Stórkostlegur varnarleikur" í níu marka veislu Sindri Sverrisson skrifar 28. apríl 2026 21:47 Harry Kane passaði að félagar sínir misstu ekki vonina í stöðunni 5-2 og má vera sáttur eftir leikinn í kvöld. Getty/Chris Brunskill Eftir níu marka leik, 5-4 sigur PSG gegn Bayern, er kannski frekar skrýtið að hrósa varnarleik en það gerði Harry Kane, framherji Bayern, engu að síður eftir leikinn í kvöld. Leikurinn í kvöld var einhver besta skemmtun sem um getur í Meistaradeild Evrópu í fótbolta og fjörið heldur áfram í München eftir rúma viku þegar það ræðst hvort liðanna kemst í úrslitaleik keppninnar. PSG komst í 5-2 en Bayern náði að minnka muninn í eitt mark og er í ágætri stöðu fyrir seinni leikinn. „Þið sáuð tvö úrvalslið í sóknarleik og skyndisóknum. Á heildina litið, ef við skoðum mörkin þeirra, þá var vítaspyrnan harkaleg en við hefðum getað gert út um leikinn fyrr," sagði Kane en PSG skoraði mark úr víti í lok fyrri hálfleiks sem dæmt var vegna hendi á Alphonso Davies. Eins og fyrr segir virtist PSG ætla að vinna glæsilegan sigur eftir að hafa komist í 5-2 í seinni hálfleik en gestirnir sýndu mikinn karakter: „Við börðumst og klóruðum okkur aftur inn í einvígið. Mér fannst varnarleikurinn stórkostlegur þótt níu mörk hafi verið skoruð. Stundum hafa sóknarmennirnir betur en varnarlínan var framúrskarandi í dag," sagði Kane í beinni útsendingu Amazon Prime. „Maður finnur alltaf fyrir því að það séu svið sem hægt er að bæta. Við förum á Allianz og höfum engu að tapa, við erum bestir þegar við erum ákafir og líkamlega sterkir," sagði Kane sem vonast til þess að heimavöllurinn hjálpi Bayern að landa sigri í næstu viku: „Þetta mun snúast um hver nýtir færin sín í næstu viku. Við verðum með áhorfendur á bak við okkur og vonumst til að það geti ýtt okkur yfir línuna."