Kvöddu þjóðargersemi með sögum og söng

Samtök iðnaðarins segjast hafa orðið fyrir vonbrigðum með húsnæðispakka 2 sem ráðherrar og borgarstjóri kynntu í dag. Pakkinn á að skila allt að 1400 íbúðum á ríkisreitum í Reykjavík en samtökin segja pakkann ekki taka á bráðavanda markaðarins.
Birgir Olgeirsson, fréttamaður okkar, mun fjalla um umferðarhnúta á höfuðborgarsvæðinu en ferðatími á tíu km leið frá Hafnarfirði að HÍ gæti lengst um rúman hálftíma þegar framhaldsskólar og háskólar hefjast að loknu sumri.
Við höldum áfram að fjalla um ófremdarástand í samgöngumálum Eyjamanna. Einn íbúanna hefur skrifað mótmælapistla í sautján daga samfleytt í þeirri von um að hreyfa við hlutunum.
Öllu var til tjaldað til að skapa fallega og eftirminnilega kveðjustund fyrir Björgvin Halldórsson stórsöngvara. Útför var gerð frá yfirfullri Hallgrímskirkju en segja má að jarðarförin hafi verið einstök; klappað var á milli tónlistaratriða, Jakob Frímann sagði gamansögur af sér og Björgvini og þá hélt Ari Eldjárn eins konar uppistand. Börn Björgvins sungu síðan lag til föður síns sem lét engan ósnortinn. Við sýnum frá útförinni í fréttatímanum.
Hitaveitur gætu orðið að veruleika á Grænlandi en jarðhiti hefur fundist þar mun víðar en áður var talið. Búið er að kortleggja nærri fjögur hundruð heitavatnsuppsprettur í rannsókn sem grænlenskar og danskar vísindastofnanir standa fyrir í samstarfi við íslenska jarðvísindamenn.
Þá verðum við í beinni útsendingu frá prjónakvöldi JYSK með hlaupadrottningunni Mari Järsk og það er spurning hvort Mari geti kennt Tómasi Arnari að fitja upp á lykkjur.
Í sportinu ræðir Stefán Árni meðal annars við Elías Már Ómarsson sem hefur farið á kostum með Víkingi í byrjun tímabilsins í Bestu-deildinni og í Íslandi í dag fer Sindri Sindrason í morgunkaffi til Diljár Mistar.
