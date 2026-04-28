Mikil endurnýjun er á oddvitum framboða á Akureyri og í Fjallabyggð fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar en af ellefu oddvitum í sveitarfélaganna eru sjö nýir. Þrír oddvitar eru enn fremur glænýir í sveitarstjórnarmálum í sveitarfélögunum, oddvitar Viðreisnar og L-listans á Akureyri og oddviti Jafnaðarfólks og óháðra í Fjallabyggð. Aðeins Framsókn, Vinstri græn og Miðflokkurinn eru með sömu oddvita og í síðustu sveitarstjórnarkosningum á Akureyri. H-listinn í Fjallabyggð heldur sig einnig við sama mann í forystusæti og síðast.
Stór hluti framboðslista á Akureyri og í Fjallabyggð býður upp á nýja oddvita fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar. Af átta framboðum á Akureyri eru fimm með nýja oddvita en Viðreisn og Akureyrarlistinn, klofningsframboð frá Sjálfstæðisflokknum, bjóða nú fram í fyrsta skipti. Í Fjallabyggð eru þrír framboðslistar. Listi Sjálfstæðisflokks með nýjan oddvita, Jafnarfólk og óháðir sem eru einnig með nýjan mann í brúnni en H-listinn er með sama oddvita og í síðustu sveitarstjórnarkosningum.
Fréttastofa hitti alla oddvita framboða á Akureyri og í Fjallabyggð og ræddi við þá um áherslur og ágreining í þættinum Íslandi í dag sem má nálgast hér að neðan.
Í þættinum kemur fram að á Akureyri eru tveir oddvitar að taka þátt í sveitarstjórnarkosningum í fyrsta skipti. Óðinn Svan Óðinsson fyrrverandi fjölmiðlamaður sem fer fyrir L-listanum, sem hefur verið í meirihluta í bæjarstjórn Akureyrarbæjar síðustu sextán ár og Lovísa Oktavía Eyvindsdóttir kennari sem leiðir lista Viðreisnar sem nú býður fram í fyrsta skipti í sveitarfélaginu og í Múlaþingi. Aðrir nýir oddvitar á Akureyri eru þau Berglind Ósk Guðmundsdóttir sem fer fyrir lista Sjálfstæðisflokksins en hún var þingmaður Sjálfstæðisflokksins á síðasta kjörtímabili. Sindri Sólveigarsson Kristjánsson fer fyrir lista Samfylkingar en hann hefur verið varabæjarfulltrúi síðustu ár og gegnt stöðu skrifstofustjóra hjá Háskólanum á Akureyri. Þá er Þórhallur Jónsson nýr oddviti Akureyrarlistans. Hann var varabæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og var í þriðja sæti á lista flokksins í síðustu sveitarstjórnarkosningum en stofnaði nýja framboðið í janúar vegna óánægju með flokkinn.
Oddvitar annarra framboða í bænum voru það einnig í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Þetta eru þau Hlynur Jóhannsson oddviti Miðflokksins sem nú er í meirihluta ásamt Sjálfstæðisflokki og L-flokki, Sunna Hlín Jóhannsdóttir oddviti Framsóknarflokksins og bæjarfulltrúi og Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir oddviti Vinstri grænna og bæjarfulltrúi.
Í Fjallabyggð sem samanstendur af Siglufirði og Ólafsfirði eru sömu stjórnmálaöfl í boði og í síðustu sveitarstjórnarkosningum eða Sjálfstæðisflokkur og Jafnaðarfólk og óháðir sem eru í meirihluta í bæjarstjórn og H-listinn sem er í minnihluta.
Jóhann K. Jóhannsson slökkviliðsstjóri Fjallabyggðar er oddviti Jafnaðarfólks og óháðra og býður sig nú fram í fyrsta skipti. Hann segist fyrst og fremst tilheyra óháðum í því stjórnmálaafli. Tómas Atli Einarsson er oddviti Sjálfstæðisflokksins í fyrsta skipti en hann hefur verið í bæjarstjórn. Hann segir hlutverkið nú skemmtilega áskorun. Helgi Jóhannsson leiðir lista H-listans í Fjallabyggð líkt og í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Hann segist m.a. leggja áherslu á innviðamál eins og öruggt kalt vatn.