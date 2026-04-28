Meiri­hluti odd­vita í glæ­nýju hlut­verki

Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar
Meirihluti framboða á Akureyri og í Fjallabyggð eru með nýja oddvita. Þrir þeirra eru að koma í fyrsta skipti að sveitarstjórnarmálum. Hér má sjá í þau Jóhann K. Jóhannsson sem fer fyrir lista Jafnaðarfólks og óháðra í Fjallabyggð, Tómas Atli Einarsson leiðir lista Sjálfstæðisflokks í sveitarfélaginu í fyrsta skipti. Berglind Ósk Guðmundsdóttir sem leiðir lista Sjálfstæðisflokks á Akureyri, Þórhallur Jónsson oddviti Akureyrarlistans, Sindri Sólveigarsson Kristjánsson sem fer fyrir lista Samfylkingar á Akureyri í fyrsta skipti, Óðinn Svan Óðinsson sem leiðir L-listann á Akureyri og Lovísu Oktovíu Eyvindsdóttur oddvita Viðreisnar á Akureyri.
Mikil endurnýjun er á oddvitum framboða á Akureyri og í Fjallabyggð fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar en af ellefu oddvitum í sveitarfélaganna eru sjö nýir. Þrír oddvitar eru enn fremur glænýir í sveitarstjórnarmálum í sveitarfélögunum, oddvitar Viðreisnar og L-listans á Akureyri og oddviti Jafnaðarfólks og óháðra í Fjallabyggð. Aðeins Framsókn, Vinstri græn og Miðflokkurinn eru með sömu oddvita og í síðustu sveitarstjórnarkosningum á Akureyri. H-listinn í Fjallabyggð heldur sig einnig við sama mann í forystusæti og síðast.

Stór hluti framboðslista á Akureyri og í Fjallabyggð býður upp á nýja oddvita fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar. Af átta framboðum á Akureyri eru fimm með nýja oddvita en Viðreisn og Akureyrarlistinn, klofningsframboð frá Sjálfstæðisflokknum, bjóða nú fram í fyrsta skipti.  Í Fjallabyggð eru þrír framboðslistar. Listi Sjálfstæðisflokks með nýjan oddvita, Jafnarfólk og óháðir sem eru einnig með nýjan mann í brúnni en H-listinn er með sama oddvita og í síðustu sveitarstjórnarkosningum.

Fréttastofa hitti alla oddvita framboða á Akureyri og í Fjallabyggð og ræddi við þá um áherslur og ágreining í þættinum Íslandi í dag sem má nálgast hér að neðan. 

Fimm af átta oddvitum nýir á Akureyri

Í þættinum kemur fram að á Akureyri eru tveir oddvitar að taka þátt í sveitarstjórnarkosningum í fyrsta skipti. Óðinn Svan Óðinsson fyrrverandi fjölmiðlamaður sem fer fyrir L-listanum, sem  hefur verið í meirihluta í bæjarstjórn Akureyrarbæjar síðustu sextán ár og Lovísa Oktavía Eyvindsdóttir kennari sem leiðir lista Viðreisnar sem nú býður fram í fyrsta skipti í sveitarfélaginu og í Múlaþingi. Aðrir nýir oddvitar á Akureyri eru þau Berglind Ósk Guðmundsdóttir sem fer fyrir lista Sjálfstæðisflokksins en hún var þingmaður Sjálfstæðisflokksins á síðasta kjörtímabili. Sindri Sólveigarsson Kristjánsson fer fyrir lista Samfylkingar en hann hefur verið varabæjarfulltrúi síðustu ár og gegnt stöðu skrifstofustjóra hjá Háskólanum á Akureyri. Þá er Þórhallur Jónsson nýr oddviti Akureyrarlistans. Hann var varabæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og var í þriðja sæti á lista flokksins í síðustu sveitarstjórnarkosningum en stofnaði nýja framboðið í janúar vegna óánægju með flokkinn. 

Oddvitar annarra framboða í bænum voru það einnig í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Þetta eru þau Hlynur Jóhannsson oddviti Miðflokksins sem nú er í meirihluta ásamt Sjálfstæðisflokki og L-flokki, Sunna Hlín Jóhannsdóttir oddviti Framsóknarflokksins og bæjarfulltrúi og Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir oddviti Vinstri grænna og bæjarfulltrúi. 

Tveir af þremur nýir í Fjallabyggð

Í Fjallabyggð sem samanstendur af Siglufirði og Ólafsfirði eru sömu stjórnmálaöfl í boði og í síðustu sveitarstjórnarkosningum eða Sjálfstæðisflokkur og Jafnaðarfólk og óháðir sem eru í meirihluta í bæjarstjórn og H-listinn sem er í minnihluta. 

Jóhann K. Jóhannsson slökkviliðsstjóri Fjallabyggðar er oddviti Jafnaðarfólks og óháðra og býður sig nú fram í fyrsta skipti. Hann segist fyrst og fremst tilheyra óháðum í því stjórnmálaafli. Tómas Atli Einarsson er oddviti Sjálfstæðisflokksins í fyrsta skipti en hann hefur verið í bæjarstjórn. Hann segir hlutverkið nú  skemmtilega áskorun. Helgi Jóhannsson leiðir lista H-listans í Fjallabyggð líkt og í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Hann segist m.a. leggja áherslu á innviðamál eins og öruggt kalt vatn. 

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Akureyri Fjallabyggð

