„Nítján tíma ferðalag til að keppa sextíu mínútur í handbolta“ Smári Jökull Jónsson og Tómas Arnar Þorláksson skrifa 28. apríl 2026 11:12 Strákarnir í ÍBV urðu bikarmeistarar fyrr í vetur en ferðin frá Þorlákshöfn til Eyja í gær var erfið og þurftu einhverjir að finna sér svefnstað á gólfinu um borð í Herjólfi. Aðsent Eyjmaður sem var um borð í tæplega sex tíma siglingu Herjólfs í gærkvöldi segir stöðuna í samgöngumálum Vestmannaeyja vera ömurlega. Börn á vegum ÍBV ferðuðust í tæpa tuttugu tíma í gær til að keppa handboltaleik á Selfossi. Samgöngumál Vestmannaeyja hafa verið mikið í umræðunni síðustu vikurnar. Landeyjahöfn hefur verið lokuð löngum stundum eftir áramótin og síðast var siglt þangað þann 5. apríl. Herjólfur siglir þess í stað til Þorlákshafnar og öllu jöfnu tekur sigling þangað um þrjár klukkustundir. Eftir að bilun kom upp í vél Herjólfs á dögunum siglir skipið hins vegar á takmörkuðu afli og hefur ferðatíminn því lengst umtalsvert. Í gærkvöldi virðist sem steininn hafi tekið úr en þá kom Herjólfur ekki að bryggju í Vestmannaeyjum fyrr en um klukkan tvö. Lagt var af stað frá Þorlákshöfn um hálf níu og tók siglingin því tæpar sex klukkustundir. „Slatti sem varð sjóveikur“ Bergvin Haraldsson, handknattleiksþjálfari hjá ÍBV, var um borð í Herjólfi í umræddri ferð ásamt 3. og 4. flokki karla sem farið höfðu af stað frá Eyjum um morguninn til að spila leiki. „Ferðalagið var krefjandi. Við fórum seint frá bryggju, um hálf níu, og vorum að lenda í höfn í Vestmannaeyjum um korter í tvö. Það var mikið af sjóveiku liði og vesen til að byrja með en það róaðist aðeins þegar leið á ferðina,“ sagði Bergvin í samtali við fréttastofu Sýnar nú í morgun. Fjölmargir farþegar voru um borð og töluverð sjóveiki. „Það var slatti sem varð sjóveikur. Það var mikið um íþróttalið þarna. Haukarnir voru að koma og spila í úrslitakeppni kvenna í handbolta, meistaraflokkurinn okkar í fótbolta var að koma heim eftir leik. Það voru tveir yngri flokkar frá handboltanum í ferðinni líka sem höfðu lagt af stað í morgun til þess að ná að spila á Selfossi,“ sagði Bergvin. „Það var mæting í Herjólf klukkan hálf sjö um morguninn og svo vorum við komin heim til okkar um hálf þrjú. Það gerir þetta þá að nítján tíma ferðalagi til að keppa sextíu mínútur í handbolta.“ „Ofboðslega stoltur af þessum peyjum að þora“ Strákarnir sem Bergvin var að fylgja eftir og spiluðu á Selfossi eru nemendur í grunnskóla og hafa samgönguvandræðin haft áhrif á skólasókn barnanna. „Foreldrarnir taka ákvörðun fyrir sitt barn, hvað það vill gera. En ég skildi það nú á mörgum að það væri ekkert vit í að senda þau í skólann, bara búin að sofa í þrjá eða fjóra tíma.“ Handboltastrákar úr VestmannaeyjumAðsend „Maður er ofboðslega stoltur af þessum peyjum að þora og vilja að leggja þetta á sig til að spila íþróttir. En þetta er full krefjandi. Almennt á þessum tíma er maður að geta siglt af stað um hálf þrjú frá Eyjum og koma aftur heim um hálftíu eða hálftólf,“ bætir Bergvin við og vísar þá í það þegar Landeyjahöfn er opin. Hann segir stöðuna á samgöngumálum alls ekki nógu góða. „Þetta er ekki gott. Við erum að spila úrslitakeppni í handbolta sem hefur verið mjög gaman þegar við fáum alla stuðningsmenn með, það verður takmarkað úr þessu. Það eru allar samgöngur hérna, ferðaskrifstofurnar og ferðamannabransinn í lamasessi. Þetta er náttúrulega ömurlegt.“ Segir pressu á félaginu að klára leikina Stjórnmálamenn virðast ekki hafa mikinn áhuga á að laga stöðuna. „Maður hefur orðið var við að stjórnmálamenn í Vestmannaeyjum eru að berjast fyrir þessu. En það hefur ekkert komið frá stjórnvöldum um að þetta sé að verða betra. Maður er ekkert svakalega vongóður en vonar það besta." Alls var Bergvin með tuttugu og fimm drengi með sér á ferðalaginu. „Einhverjir höfðu verið uppi á landi síðan á laugardaginn, voru þá á hóteli í tvær nætur til að spila annan leik á Selfossi á mánudeginum. Bara því þeir voru uppi á landi á fimmtudag, maður var að reyna að forða þeim frá því að fara þrjár dagsferðir á fimm dögum fram og til baka." „Tímabilið er að klárast og við erum undir pínu pressu að klára alla leiki, það er ekkert annað í stöðunni. 