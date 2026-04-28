Segja borgaryfirvöld hafa brugðist íbúum algjörlega Lovísa Arnardóttir skrifar 28. apríl 2026 12:32 Fjölmenni var á fundinum sem haldin var í sal Hvassaleitisskóla. Á myndinni er Ásmundur Rúnar aðstoðaryfirlögregluþjónn að fara yfir sitt erindi. Vísir/Lovísa Íbúar í hverfi 108 lýstu á íbúafundi í gær yfir miklum vonbrigðum með ákvörðun Reykjavíkurborgar um að heimila staðsetningu Kaffistofu Samhjálpar á Grensásvegi. Um 200 íbúar samþykktu ályktun gegn flutningi kaffistofunnar og vilja að henni verði fundin hentugri staðsetning. Fjallað hefur verið um það fyrr í mánuðinum að hópur íbúa hefur lagt fram stjórnsýslukæru til úrskurðarnefndar upplýsinga- og auðlindamála. Framkvæmdir eru hafnar við kaffistofuna og Samhjálp stefnir á að opna hana um mánaðamótin maí-júní. Íbúasamtökin kalla eftir því að málið fari aftur til meðferðar hjá borginni og að betra samráð verði haft við íbúa. Þau segja það vonbrigði að enginn frá meirihluta hafi mætt á fundinn í gær og að borgaryfirvöld hafi ekki gert neitt til að undirbúa þau fyrir þessa miklu breytingu á hverfinu. Sjá einnig: Íbúar funda aftur um stöðu Kaffistofunnar Um tvö hundruð íbúar komu saman á íbúafundi í Hvassaleitisskóla í gær. Á fundinum mátti skynja reiði, vonbrigði og ótta. Fundurinn samþykkti nær einróma ályktun þar sem kemur fram að ljóst sé að starfsemi kaffistofunnar geti haft víðtæk áhrif á nærumhverfi þeirra, öryggi og lífsgæði. „Íbúar telja að borgaryfirvöld hafi brugðist í undirbúningi málsins og að samráð við íbúa hafi verið ófullnægjandi. Íbúar krefjast þess að fyrirhuguð staðsetning að Grensásvegi 46 verði endurskoðuð og starfseminni verði fundið annað og hentugra húsnæði sem samræmist eðli og umfangi hennar,“ segir í ályktuninni. Kaffistofa Samhjálpar er opin allan ársins hring frá klukkan 10 til 14 og er í boði að koma þangað og fá morgunmat og hádegismat gjaldfrjálst. Um 300 til 400 máltíðir eru afgreiddar daglega og er hópurinn sem sækir þjónustuna afar fjölbreyttur en þangað leita til dæmis heimilislausir, hælisleitendur og fátækt fólk. Í ályktun íbúanna segir að með hliðsjón af því að starfsemin sé að verulegu leyti fjármögnuð af opinberu fé krefjist þau þess að borgaryfirvöld grípi til tafarlausra aðgerða og tryggi Samhjálp viðeigandi staðsetningu fyrir starfsemina. Fram hefur komið í fréttaflutningi að löng leit fór fram áður en ákveðið var að flytja Kaffistofuna á Grensásveg og margar aðrar staðsetningar skoðaðar áður en þessi varð fyrir valinu. Í ályktun gera íbúar jafnframt kröfu um raunverulegt og gagnsætt samráð þar sem sjónarmið þeirra fá raunverulegt vægi áður en frekari ákvarðanir eru teknar. Ekki á móti starfsemi, heldur staðsetningu Íris Hrund Sigurðardóttir, íbúi í hverfinu og meðlimur íbúaráðsins, tekur skýrt fram að enginn í ráðinu sé á móti starfsemi Kaffistofunnar. „Ég vil að það sé alveg kýrskýrt. Það er enginn í íbúasamtökunum á móti starfsemi kaffistofu Samhjálpar. Þetta er lífsnauðsynleg starfsemi sem þarf að vera til staðar fyrir þeirra skjólstæðinga en þarf að vera á hentugri stað og nær þeirra nærumhverfi sem sækja þjónustuna,“ segir hún og að með hag íbúanna í huga sé það þeirra vilji að henni verði fundin önnur staðsetning. Íbúafundurinn er annar fundurinn sem er haldinn um málið en sá fyrri var haldinn í Réttarholtsskóla á síðasta ári. Á fundinum í gær voru fyrst haldin fjögur erindi áður en íbúar fengu svo tækifæri til að tjá sig. Mikilvægt að nota rétt orð og fræða Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, tók fyrstur til máls. Hann sagði nýja staðsetningu nokkuð miðsvæðis fyrir lögregluembættið að Hverfisgötu og að lögregla myndi vera til taks fyrir íbúa. Hann sagði að hann myndi mögulega virkja samfélagslögregluteymið í tengslum við opnun Kaffistofunnar og hvatti íbúa til að stofna til nágrannavörslu. Hann sagði lögreglu geta aðstoðað við það. Að því loknu tók við Silja Björk Egilsdóttir, sálfræðingur hjá Geðheilsumiðstöð barna, sem fjallaði um það hvernig rétt væri að fræða börn og ræða við þau um áfengi, vímuefni, heimilisleysi og fíkn. Hún lagði áherslu á samkennd og að fólk sæi manneskjuna en ekki sjúkdóminn. Þá lagði hún einnig áherslu á öryggisreglur sem ætti að kynna fyrir börnum og að fræðsla kæmi í veg fyrir ótta. Kaffistofan er nú rekin í húsnæði Fíladelfíukirkjunnar í Hátúni. Vísir/Anton Brink Á eftir henni fjallaði öryggissérfræðingur um forvarnir gegn innbrotum og ógnandi hegðun og hvatti fólk til að hringja fyrr eftir aðstoð en seinna. Fjöldi íbúa tók að því loknu til máls en einnig Helgi Guðnason, prestur í Fíladelfíu, sem hefur hýst Kaffistofuna frá því að þau misstu húsnæði sitt í Borgartúni síðasta haust. Íbúar lýstu margir yfir verulegum áhyggjum af komu kaffistofunnar í hverfið og þá sérstaklega af því sem börnin þeirra gætu lent í eða séð vegna þess. Við Grensásveg 46 liggi göngustígur sem sé „lífæð“ hverfisins og börnin noti, til dæmis, til að komast á milli skóla og í tómstundir. Enginn frá meirihluta Þá kom fram veruleg óánægja með það að enginn fulltrúi meirihlutans í Reykjavík skyldi vera á fundinum en hópur borgarfulltrúa og frambjóðenda úr minnihluta og öðrum flokkum var viðstaddur fundinn og einhverjir þeirra, Einar Þorsteinsson í Framsókn og Kjartan Magnússon í Miðflokki, tóku til máls. „Þetta var settur upp sem upplýsingafundur til þess að undirbúa íbúa hverfisins fyrir komu Kaffistofu Samhjálpar í kjölfar upplýsinga sem við höfum um fjölda útkalla og eðli þeirra. Við vildum leggja okkar af mörkum svo að íbúar í hverfinu gætu undirbúið sig og gætt að öryggi sínu og friðhelgi,“ segir Íris. Hún segir upplýsingarnar sem komu fram góðar en það hafi á sama tíma verið erfitt að heyra hversu mikið íbúar þurfa að leggja á sig sjálfir. „Það var mjög erfitt að heyra hvernig við íbúarnir þurfum að leggja mikla vinnu, kostnað og mögulega skerða okkar lífsgæði að einhverju leyti, og öryggistilfinningu, með því að gera töluverðar ráðstafanir, bæði hvað varðar öryggi og fræðslu til barnanna okkar. Við þurfum að undirbúa þau undir að geta orðið fyrir áfalli í sínu umhverfi og við höfum auðvitað rosalega miklar áhyggjur af þessu. Kaffistofan var rekin í þessu rými í áratugi. Starfsmenn hafa greint frá því að aðstæður hafi oft verið erfiðar og stemningin sömuleiðis. Eftir flutning hafi margt breyst. Vísir/Vilhelm Borgin ætti að fræða íbúa og undirbúa Íris vonar að foreldrar séu byrjaðir að fræða börnin sín en telur skrítið að það sé á ábyrgð íbúaráðs að fara fram með slíkar upplýsingar og fræðslu. Það ætti að vera á ábyrgð borgaryfirvalda. „Það er fyrirhugað að þessi starfsemi hefjist innan fjögurra til sex vikna frá deginum í dag og hvorki borgaryfirvöld né neinn annar er að undirbúa íbúana fyrir þessa breytingu á hverfinu. Sem er undarlegt, ef þú spyrð mig.“ Hún segir leitt að sjá engan frá meirihluta borgarinnar á fundinum, fulltrúar minnihlutans hafi aðeins getað gefið takmörkuð svör. Hún segir að að þeirra mati væri æskilegt að taka málið aftur til meðferðar hjá borginni. „Svona breytingar á rótgrónu, öruggu og friðsælu hverfi þurfa að vera vel ígrundaðar og þetta má ekki fara í bága við lög og reglur í borginni. Það verður að vera rétt að þessu staðið og við bíðum eftir niðurstöðu frá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála um að þetta hafi ekki verið rétt og viljum þá fá þessari byggingarleyfisumsókn synjað.“ Fullt hús var á fundinum í gær og fjöldi sem tók til máls. Vísir/Lovísa Sýndarsamráð borgarinnar Hún vonar að borgaryfirvöld efni til samtals við íbúa. „Það væri að sjálfsögðu mjög gott ef einhver myndi stíga fram og tala við okkur. Við í íbúaráðinu höfum reynt að fá svör, samtöl og fundi og tækifæri til að koma okkar áhyggjum á framfæri. Það var að einhverju leyti gert í grenndarkynningu þar sem 40 skiluðu inn neikvæðri umsögn en þeim var svarað með formsatriðum og áhyggjum íbúa gjörsamlega hafnað.“ Það sé ekki lýðræði að hennar mati og að skipulagsvöld ættu að huga betur að samráði. Sé þetta samráðið sé betra að sleppa því. „Þetta er bara sýndarsamráð alveg í gegn og þetta er gott dæmi um það." Krefjast þess að framkvæmdir við Kaffistofuna verði stöðvaðar Fjörutíu og fjórir íbúar og fasteignaeigendur í hverfi 108 hafa lagt fram stjórnsýslukæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála vegna ákvörðunar Reykjavíkurborgar um að veita byggingarleyfi fyrir starfsemi kaffistofu Samhjálpar að Grensásvegi 46. Þau krefjast þess að framkvæmdir verði stöðvaðar og vilja að samþykki borgarinnar verði fellt úr gildi. 10. apríl 2026 13:36 Harma að áhyggjur íbúa séu hundsaðar Fulltrúar Viðreisnar, Framsóknar og Sjálfstæðisflokks í umhverfis- og skipulagsráði samþykktu ekki umsókn Samhjálpar um breytingar á húsnæði sem þau hafa tekið á leigu við Grensásveg og segja í bókunum að þau hafi áhyggjur af ósætti íbúa við opnun kaffistofunnar. Þau harma að áhyggjur íbúa séu hundsaðar. 27. mars 2026 17:02 Afgreiðslu frestað um viku Umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkurborgar hefur frestað um viku að taka fyrir byggingaleyfisumsókn á Grensásvegi 46 vegna kaffistofu sem Samhjálp hyggst reka í húsinu. Til stóð að taka málið fyrir á fundi ráðsins í dag en af því verður ekki. 18. mars 2026 06:33 