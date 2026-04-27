Íbúar funda aftur um stöðu Kaffistofunnar Lovísa Arnardóttir skrifar 27. apríl 2026 14:52 Til stendur að opna Kaffistofuna í húsnæðinu í miðjunni. Vísir/Vilhelm Hópur íbúa í hverfi 108 hefur boðað til opins íbúafundur í kvöld til að ræða stöðu Kaffistofu Samhjálpar. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hafnaði nýlega kröfur þeirra um að stöðva framkvæmdir á meðan nefndin fjallar um stjórnsýslukæru íbúanna. Til stendur að opna Kaffistofuna í húsnæði við Grensásveg 46. Í tilkynningu frá íbúum um fundinn kemur fram að á fundinum muni, meðal annars, koma fram fulltrúi lögreglu, sálfræðingur og sérfræðingur í öryggismálum. Einnig verði kynntar reynslusögur sem geta nýst íbúum og skapað grundvöll fyrir upplýsta umræðu. Þá segir að á fundinum verði einnig kynnt gögn um þann hóp sem sækir þjónustu Kaffistofunnar en hópurinn er afar fjölbreyttur. Hópur íbúa hefur lýst yfir miklum áhyggjum vegna komu Kaffistofunnar í hverfið og þá sérstaklega íbúar sem búa í nálægð við Grensásveg 46 en íbúðir eru að ofan og bak við. Haldinn var fjölmennur íbúafundur í haust þar sem kom fram mikil mótstaða við opnun Kaffistofunnar í hverfinu. Í tilkynningu frá íbúum segir að fundurinn í kvöld sé framhald af þeirri umræðu sem þar fór fram. Fundurinn hefst klukkan 20 í kvöld og er í Hvassaleitisskóla. „Fundinum er ætlað að skapa vettvang fyrir upplýsta og málefnalega umræðu þar sem íbúar geta kynnt sér málið og komið sjónarmiðum sínum á framfæri,“ segir að lokum. Ótti við afbrot og vímuefnaneyslu Íbúar hafa lýst áhyggjum af vímuefnaneyslu gesta Kaffistofunnar og sömuleiðis ótta við fjölgun innbrota og önnur afbrot og telja að starfsemin eigi ekki heima í miðju íbúðahverfi. Í samantekt Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu um útköll í eða við Kaffistofuna 2023 til 2025 kemur fram að lögregla hafi á tímabilinu verið kölluð til alls 149 sinnum, átján sinnum árið 2023, fimmtíu sinnum árið 2024 og svo 81 sinnum árið 2025. Flestar tilkynningar vörðuðu aðstoð við borgarana eða almenna tilkynningu. Í samantektinni kemur fram að aðstoð við borgarana fól oftast í sér að óvelkomnum var vísað á brott, aðstoð vegna ölvunar eða annarlegs ástands og aðstoð vegna veikinda. Tilkynning var oftast vegna óláta/slagsmála og afbrigðilegrar hegðunar. Tvær stórfelldar líkamsárásir Á þremur árum hafa samtals þrettán líkamsárásir verið skráðar við kaffistofu Samhjálpar við Borgartún og Hátún, þar af tvær stórfelldar. Í samantektinni kemur fram að hún er unnin að beiðni Reykjavíkurborgar og er dagsett 15. apríl á þessu ári. Tekin voru út gögn um öll mál tímabilið 1.1.2023 til 30.9.2025 þar sem vettvangur var Borgartún 1 og frá 1.10.2025 til 31.12.2025 við Hátún 2 þar sem kaffistofan er tímabundið. Fjallað var um það fyrr í mánuðinum að hópur íbúa hefði lagt fram stjórnsýslukæru vegna samþykkis Reykjavíkurborgar á byggingarleyfisumsókn. Í kærunni er meðal annars byggt á því að starfsemin sé ranglega flokkuð og að hún krefjist breytinga á deiliskipulagi. Kröfu íbúanna um stöðvun framkvæmda var hafnað af nefndinni en samkvæmt svörum frá nefndinni er hennar viðmið að afgreiða mál innan þriggja mánaða frá því að hún móttekur þau. Engar óafturkræfar breytingar Í úrskurði nefndarinnar segir að í ljósi þess að ekki er um óafturkræfar breytingar á húsnæði að ræða sé ekki talin knýjandi þörf á því að stöðva þær á meðan málið er til meðferðar hjá úrskurðarnefndinni. „Þá má og líta til þess að þrátt fyrir að framkvæmdir séu hafnar á grundvelli byggingarleyfis hefur hin umdeilda starfsemi sem fyrirhuguð er í húsnæðinu ekki hafist. Reikna má með að úrskurður nefndarinnar í máli þessu muni liggja fyrir áður en framkvæmdum lýkur. Verður kröfu kærenda þar um því hafnað,“ segir að lokum í bráðabirgðaúrskurðinum. Framkvæmdir hafnar Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir framkvæmdastýra Samhjálpar segir framkvæmdir hafnar í húsnæðinu. Samhjálp tók það upphaflega á leigu í haust en hafa frá því að þau misstu húsnæði sitt í Borgartúni sinnt starfseminni í kjallara í húsnæði Fíladelfíusöfnuðarins. Guðrún Ágústa segir að hún vonist til þess að geta opnað nýja Kaffistofu á Grensásvegi um mánaðarmótin maí júní. Harma að áhyggjur íbúa séu hundsaðar Fulltrúar Viðreisnar, Framsóknar og Sjálfstæðisflokks í umhverfis- og skipulagsráði samþykktu ekki umsókn Samhjálpar um breytingar á húsnæði sem þau hafa tekið á leigu við Grensásveg og segja í bókunum að þau hafi áhyggjur af ósætti íbúa við opnun kaffistofunnar. Þau harma að áhyggjur íbúa séu hundsaðar. 27. mars 2026 17:02 Mánudagsmorgunn í Kaffistofu Samhjálpar Það er mánudagsmorgunn í Kaffistofu Samhjálpar, klukkan er tíu og það er nýbúið að opna. Það er matarlykt og kliður í loftinu. Það er verið að bera fram morgunmat og setið við flest borð. Kaffistofan er tímabundið staðsett í sal Fíladelfíusöfnuðarins, á neðri hæð í Hátúni. Það er bjart inni og líklega um 40 til 50 manns í salnum. 16. febrúar 2026 06:30 Skora á borgina að virða íbúalýðræði og koma í veg fyrir „þrálátar deilur“ Hópur íbúa í hverfi 108 í Reykjavík hafa sent frá sér yfirlýsingu í kjölfar íbúafundar sem haldinn var í síðustu viku vegna fyrirhugaðar opnunar kaffistofu Samhjálpar við Grensásveg þar sem þess er krafist að borgaryfirvöld finni starfseminni aðra og meira viðeigandi staðsetningu. Um tvö hundruð manns hafi mætt á fundinn og það hafi verið augljós skoðun íbúa á fundinum að staðsetningin sé óheppileg. Því sé skorað á Reykjavíkurborg að „virða íbúalýðræði og koma í veg fyrir þrálátar deilur í framtíðinni," eins og það er orðað í yfirlýsingunni. 10. febrúar 2026 09:05