Aðalmeðferð hafin í Múlaborgarmáli Árni Sæberg skrifar 28. apríl 2026 09:22 Bjarni Hauksson, verjandi ákærða í málinu. Ákærði mætti ekki í aðalmeðferðina. Vísir/Vilhelm Aðalmeðferð í máli ungs manns, sem ákærður er fyrir að nauðga barni á leikskólanum Múlaborg í tvígang, er hafin. Hann var starfsmaður á leikskólanum þegar hann er sagður hafa brotið á barninu. Aðalmeðferðin hófst klukkan 09:15 í morgun og áætlað er að hún standi til klukkan 16. Maðurinn mætti ekki í Héraðsdóm Reykjavíkur og því má ætla að hann muni gefa skýrslu í gegnum fjarfundarbúnað. Ákæra var gefin út í nóvember síðastliðnum. Hann sætir ákæru fyrir að hafa tvisvar sinnum á árinu 2025 á leikskólanum haft önnur kynferðismök en samræði við stúlku. Foreldrar stúlkunnar krefjast sjö milljóna króna Hann hafi misnotaði freklega yfirburðarstöðu sína gagnvart stúlkunni, brugðist trausti hennar og trúnaði sem starfsmaður leikskólans og í annað skiptið jafnframt notfært sér að þannig var ástatt um stúlkuna að hún gat ekki spornað við verknaðnum sökum svefndrunga. Þá segir í ákærunni að fyrir hönd stúlkunnar sé maðurinn krafinn um miskabætur að fjárhæð sjö milljóna króna. Játaði hjá lögreglu en afstaðan liggur ekki fyrir Í gæsluvarðhaldsúrskurðum Héraðsdóms Reykjavíkur í málinu, sem kveðnir voru upp í október og nóvember í fyrra kemur fram að framburður mannsins hjá lögreglu hafi samræmst frásögn barnsins af meintum brotum hans. Maðurinn játaði í skýrslutökum hjá lögreglu að hafa brotið tvívegis á barninu. Þinghald í málinu er lokað og engin svör hafa fengist frá Héraðssaksóknara um gang málsins og því liggur afstaða mannsins til sakargifta ekki fyrir. „Punginn í píkuna hennar í leikskólanum“ Í úrskurðunum kemur fram að þriðjudaginn 12. ágúst hafi móðir umrædds barns, sem er stúlka, haft samband við lögreglu vegna málsins. Fyrr um daginn hafði móðirin sótt dóttur sína á leikskólann, sem hafi sagt henni frá því að „svolítið skrýtið“ hefði átt sér stað á leikskólanum. Dóttirin greindi þá móður sinni frá því að tiltekinn starfsmaður leikskólans hefði sett „punginn í píkuna hennar í leikskólanum“. Síðar sama dag, rétt áður en klukkan sló níu að kvöldi til, var maðurinn handtekinn og færður á lögreglustöð. Þar var tekin skýrsla af honum þar sem hann játaði meira og meira eftir því sem á leið. Réttargæslumaður stúlkunnar og sækjandi málsins.Vísir/Vilhelm Maðurinn var í fyrstu spurður út í samskipti sín við stúlkuna og sagðist hann hafa hjálpað henni á salerninu þennan dag. Svo sagði hann að hún hafi séð hann pissa á starfsmannasalerninu nokkrum sinnum þegar hann hafi gleymt að læsa að sér. Aðspurður frekar út í málið játaði hann að hafa tekið stúlkuna upp, meðan hún var buxnalaus, „snúið henni við þannig hún sneri rassinum að klofi hans og hafi hann gert „hump“ hreyfingar í nokkrar sekúndur.“ Breytt frásögn Hann breytti síðar þeirri frásögn sinni, og viðurkenndi að hafa sett getnaðarlim sinn milli læra stúlkunnar og viðhaft samfarahreyfingar. Að mati lögreglu er þessi frásögn hans talin í samræmi við frásögn brotaþola í Barnahúsi. Jafnframt játaði maðurinn í seinni skýrslutöku að hafa brotið áður gegn stúlkunni. Þegar stúlkan hafi verið sofandi í hvíldarherbergi leikskólans hafi hann dregið niður um hana buxurnar og „sett getnaðarlim sinn á milli læra hennar og viðhaft samfarahreyfingar“. Sem áður segir er reiknað með því að aðalmeðferð ljúki í dag og því má reikna með að dómur gangi innan fjögurra vikna. Grunaður um kynferðisbrot á Múlaborg Kynferðisofbeldi Ofbeldi gegn börnum Dómsmál Reykjavík 