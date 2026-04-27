Viktor Bjarki Daðason skoraði afar laglegt mark í 3-0 sigri FC Kaupmannahafnar gegn Vejle í 29. umferð dönsku úrvalsdeildarinnar í dag.
FCK er búið að bjarga sér frá falli og vann sannfærandi þriggja marka sigur gegn föllnu liði Vejle.
Viktor Bjarki kom inn af varamannabekknum á 63. mínútu en staðan var þá 1-0 fyrir FCK eftir mark Mohamed Elyounoussi á 31. mínútu.
Viktor Bjarki tvöfaldaði forystuna með glæsilegu marki á 73. mínútu, þegar Jordan Larsson keyrði upp kantinn og lagði boltann út í teiginn. Viktor var ekki lengi að hugsa og stýrði boltanum í netið með laglegri hælspyrnu.
Larsson skoraði svo þriðja markið sjálfur úr vítaspyrnu sem Mohamed Elyounoussi fiskaði.
Þrír leikir eru nú eftir af deildarkeppninni hjá FCK en sem fyrr segir hefur liðið bjargað sér frá falli. Mesta spennan ríkir fyrir bikarúrslitaleiknum gegn Midtjylland þann 14. maí.