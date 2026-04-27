Síðustu daga hefur verið lokað í Bláfjöllum og útlit er fyrir að það verði ekki meira opnað á þessu skíðatímabili. Tímabilið var mjög óvenjulegt og opnunardagar voru ekki nema um þrjátíu talsins enda mikil rigning og svo óveður. En um áttatíu þúsund gestir lögðu leið sína upp í Bláfjöll í vetur.
Það eru einungis þrír dagar eftir af skíðatímabilinu en veturinn var að sögn Einars Bjarnasonar, rekstrarstjóra skíðasvæðanna í Bláfjöllum og Skálafelli, ekki eins og þeir gerast bestir.
„Þetta var ótrúlega skrítið tímabil, byrjaði mjög seint og svo rigndi í þrjár vikur í desember. Svo kom loksins snjórinn en þá vorum við í miklu basli með veður,“ segir hann og bætir við að það hafi verið um þrjátíu dagar sem voru nógu góðir til að hafa opið.
Í færslu Einars á síðu skíðasvæðisins á Facebook í dag segir að ekkert hafi skánað á svæðinu, það sé grenjandi rigning og komin stöðuvötn um allt. Líklega verði ekki opnað meira á þessu skíðatímabili, spáin fyrir næstu daga líti þannig út.
„Það er ömurlegt að geta ekki notað þennan snjó sem er hérna en hann er alltof á floti. Við vorum komnir með tveggja metra snjó, að okkur finnst, tveimur mánuðum of seint, en svo hefur bara rignt og rignt,“ segir Einar.
Á móti kemur að mögulega hafi metfjöldi fólks gert sér ferð í fjöllin að meðaltali í vetur, eða áttatíu þúsund manns sem dreifðust á þrjátíu daga.
„Það var alveg frábærlega vel mætt í vetur þegar var opið og ég hugsa að þetta sé eitt besta meðaltal á hvern dag sem við höfum séð enda svo fáir dagar opnir,“ segir Einar en hann nefnir einnig að mætingin fari dvínandi eftir páska.
„Eftir páska sofnar þetta svolítið og það var ekkert mikið af fólki að mæta á sumardaginn fyrsta til dæmis, en það er þannig á hverju ári, alveg sama hvernig tímabilið er,“ segir hann.
Fréttin hefur verið uppfærð.
Stólalyftan Drottningin í Bláfjöllum bilaði í morgun, á fyrsta opnunardegi vetrarins. Verið er að rekja rafmagnsbilun og ómögulegt er að segja til um hversu lengi bilunin mun vara. Enginn var í lyftunni þegar hún bilaði og því er enginn skíðamaður að frjósa.