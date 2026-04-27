Jón Pétur Zimsen, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segist með færslu sinni á X um geðheilbrigði ungra, íslenskra kvenna alls ekki vera að leggja til að kynjahlutverkin verði færð aftur um 100 ár með orðum sínum um að ómögulegt sé að bæla „niður árþúsunda náttúruval vegna skoðana framsækinna háskólamanna af hugvísindadeildum.“
Jón Pétur birti í gær færslu á X sem hófst á þeim orðum að geðheilsa kvenna á aldrinum 15–25 ára væri „á hrikalegum stað í dag þrátt fyrir að hvergi í heiminum búi þær við meira jafnrétti.“ Þá sagði hann helming þeirra ekki telja andlega heilsu sína góða og að hún færi versnandi.Jón Pétur bætir síðan við að á síðustu áratugum hafi konum „fjölgað verulega í flestum stjórnunarstöðum samfélagsins og eru í miklum meirihluta háskólanema samhliða því að frjósemi minnkar og skilnuðum fjölgar.“
Geðheilsa ungra kvenna, 15–25 ára er á hrikalegum stað í dag þrátt fyrir að hvergi í heiminum búi þær við meira jafnrétti. Rúmur helmingur þeirra telur andlega heilsu sína EKKI góða og fer versnandi. Sl. áratugi hefur konum fjölgað verulega í flestum stjórnunarstöðum…— Jon Petur Zimsen (@JPZimsen) April 26, 2026
Aðspurður segist hann með þessum orðum ekki vera að mælast til þess að kynjahlutverkin verði færð aftur um 100 ár eða svo. „Nei, nei, ég er ekki að segja það,“ segir hann og hlær. „Menn geta málað þetta upp þannig ef þeir vilja og eru þá náttúrlega bara að fara í eitthvert drullumall.Ég er bara að segja að þrýstingur á það að menn hugsi ekki um það hver tilgangur lífsins er og ætli að hunsa þann tilgang þá held ég að það bitni á þeim til lengri tíma.“ Hann trúi því að þessi tilgangur sé að „fólk tengist og í besta falli geti afkvæmi sem það elskar og elur upp til góðra verka. Það er svona mín sýn á þetta.“
Þótt færsla Jóns Péturs hafi beinst að ungum konum segist hann ekki undanskilja karla sem hann telur einnig síður finna tilgang og lífsfyllingu á Vesturlöndum þar sem líðan þeirra fari einnig versnandi. „Ég meina, það eru ótal mjög slæmar tölur um karlmenn, að þeir eigi fáa vini, þori ekki að nálgast hitt kynið og ýmislegt þannig.
Þannig að þetta er svona ákveðinn raunveruleiki sem við verðum bara að horfast í augu við. Við erum í þessu hamstrahjóli, bæði konurnar og karlar, að keyra okkur áfram,“ segir Jón Pétur um lífsgæðakapphlaupið.„Ég er að deila á þetta. Samanburðurinn endalaus í stað þess að horfa á þessi innri gildi, hvað við höfum og hvað gefur okkur mest í lífinu. Það er þetta sem ég er að reyna að koma til skila og ég er alveg óhræddur við að taka þessa umræðu hvar og hvenær sem er,“ segir hann og víkur að því sem hann telur kjarna málsins, og þá líklega lífsins.
„Ég held að flestum finnist ákveðin lífsfylling og lífsgæði fólgin í því að bera ábyrgð á börnum og ég held að við séum að fara töluvert mikið á mis við það,“ segir hann og gefur lítið fyrir að reynt sé að mála hann upp sem einhvers konar forræðishyggju-feðraveldisrembu fyrir vikið.„Ég hef nú ekki fylgst með þessu en mig grunaði alveg að ef þessi færsla færi á eitthvert flug þá yrði það eitthvert afturhvarf til einhverrar fortíðar eða eitthvað þannig. Ef íslenskt samfélag þarf að skoða gildin sín upp á nýtt þá segi ég að við skulum bara gera það.Við erum eitt ríkasta samfélag í heimi og við ættum að hafa allt til alls til að vera hamingjusöm en ég hef trú á því að mönnum líði ekkert allt of vel,“ segir hann og tengir yfir í áðurnefnt árþúsunda náttúruval.
„Ef menn ætla bara að hlaupa fram hjá því og afgreiða þetta með einhverju feðraveldi þá hvet ég þá til að staldra aðeins við. Vegna þess að þú þurrkar ekkert tilgang okkar út úr okkur einn, tveir og þrír, með einhverjum kenningum úr háskólanum. Það er bara ekki þannig.
Við búum öll yfir okkar frumþörfum og frumhvötum og innst inni erum við dýr. Það er bara staðan.Þetta er svona ákveðinn raunveruleiki sem menn geta kosið að horfast ekki í augu við eða þá bara haldið áfram á þeirri leið sem við erum núna, sem er ekki góð í raunveruleikanum.Nú er ég ekki að segja að allir þurfi að feta einhverja slóð og hitt og eitthvað en vonandi hefur þetta vakið einhverja umhugsunar. Svo reyna menn örugglega að koma pólitísku höggi á mig fyrir vikið.“
Jón Pétur segist viss í sinni trú um að ef fólk velti fyrir sér í raun og veru hvort það vilji frekar eiga fjölskyldu og eitt, tvö, þrjú, fjögur börn eða ekki „þá myndu flestir svara því játandi. Auðvitað ekki allir og menn geta bara valið það. En ef að það er orðinn þrýstingur á að þetta sé eitthvað sem sé ekki eftirsóknarvert þá erum við á vondum stað.“Hann víkur í framhaldinu að frjósemi og lækkandi fæðingartíðni. „Við erum komin niður í hvað? 1,6 eða 1,5 börn. Þetta er ekki gott fyrir samfélög og hvað þá einstaklingana í samfélögunum, að eignast ekki börn. Þetta er ekki krafa, þetta er svona áminning um það hver tilgangur lífsins er.“Jón Pétur segir viðbúið að þessi „áminning“ hans muni fá neikvæða athygli: „Hvað er hann að segja? Vill hann bara að við konurnar förum bara allar heim? Og bla, bla, bla, bla. Ég vildi helst að foreldrar gætu verið sem mest heima fyrstu 1000 daga barnsins sem eru mikilvægastir varðandi tengslamyndun og annað slíkt. Við erum að tapa á þessu,“
Jón Pétur fer þannig ekki í neinar grafgötur með að hann telji barn vera mestu blessun sem hverri og einni manneskju getur hlotnast. „Og hvers vegna velta menn því ekki fyrir sér af hverju staðan er þessi?“ segir Jón Pétur og bætir við að það éti fólk að innan að hafa engan tilgang.
„Þetta er sama staðan og á hinum Norðurlöndunum þar sem við búum núna við mesta jafnréttið, mestu paradísina og mesta öryggið. Samt erum við ekki ánægð og hvað er það sem veldur? Og ef menn ætla bara að ráðast á einhvern sendiboða, sem vogar sér að skrifa þetta, í stað þess að reyna að brjóta málið til mergjar þá verður umræðan ekki mjög djúp,“ segir þingmaðurinn.
„Ef það er bara farið með umræðuna í einhverjar pólitískar skotgrafir um að einhver geri eitthvað eða ekki og það fer að grassera neikvæð umræða um það sem ég setti inn á X-ið þá er það til þess fallið að ýta unga fólkinu enn þá meira út í einhvers konar depurð, kvíða, einmanaleika og tilgangsleysi.En ef menn taka opna umræðu um þetta og pæla í alvörunni í því hvað ég er að skrifa þá er til einhvers unnið,“ segir Jón Pétur sem var vel meðvitaður um að færslan væri líkleg til að vekja umtal. „Ég stend 100% við þetta.“