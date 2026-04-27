Fótbolti

Biðst af­sökunar á hnefasamlokunni

Valur Páll Eiríksson skrifar
Búast má við háum sektum eftir þennan leik Vísir/Samsett

Esteban Andrada, markvörður Real Zaragoza á Spáni, hefur beðist afsökunar á glórulausri hegðun sinni í leik við Huesca í deildinni í gær.

Um er að ræða grannaslag milli erkifjenda sem einnig eru bæði að berjast fyrir lífi sínu í spænsku B-deildinni. Huesca leiddi leikinn 1-0 þegar upp úr sauð undir lok leiks.

Andrada fékk að líta sitt annað gula spjald fyrir að hrinda Jorge Pulido, fyrirliða Huesca, og óð í kjölfarið í átt að Pulido og kýldi hann kaldan. Upp úr sauð í kjölfarið og fleiri rauð spjöld fóru á loft. Dani Tasende, leikmaður Zaragoza, og Dani Jiménez í Huesca, fengu báðir reisupassann auk Andrada.

Bæði Huesca og Zaragoza hafa fordæmt atvikið og hegðun leikmanna. Búast má við hörðum viðurlögum fyrir bæði leikmenn og sektir á félögin.

Andrada birti þá afsökunarbeiðni á samfélagsmiðlum Zaragoza.

„Ég sé mjög eftir þessu. Þetta sýnir félagið ekki í góðu ljósi. Ég við Jorge Pulido afsökunar þar sem ég missti algjörlega stjórn. Ég tek við öllum þeim viðurlögum sem ég á yfir höfði mér,“ segir Andrada meðal annars.

Fjögur lið í tuttugu og tveggja liða deildinni falla í þriðju efstu deild á Spáni. Huesca er í efsta fallsætinu, því nítjánda, með 36 stig, tveimur frá öruggu sæti, eftir að hafa unnið leik gærdagsins 1-0.

Zaragoza er með 35 stig í 21. sætinu, þremur frá öruggu sæti.

Spænski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið