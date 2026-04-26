Esteban Andrada, markvörður Real Zaragoza á Spáni, missti stjórn á skapi sínu í slag við erkifjendur liðsins í Huesca. Andrada kýldi leikmann erkifjendanna og upp úr sauð milli liðanna.
Leikar stóðu 1-0 Huesca í vil í leik liðanna í spænsku B-deildinni þegar að upp úr sauð undir lok venjulegs leiktíma og téður Andrada kýldi Jorge Pulido, fyrirliða Huesca.
Goleiro Esteban Andrada, do Zaragoza, cometeu uma agressão absurda no dérbi com o Huesca. Tem de pegar um gancho sério. pic.twitter.com/dHEaCH5Ktp— Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) April 26, 2026
Goleiro Esteban Andrada, do Zaragoza, cometeu uma agressão absurda no dérbi com o Huesca. Tem de pegar um gancho sério. pic.twitter.com/dHEaCH5Ktp
Skömmu áður hafði Andrada fengið að líta sitt annað gula spjald í leiknum fyrir að hafa ýtt Pulido. Eins og lýsingarnar hér að ofan gefa til kynna var argentínski markvörðurinn ekki parsáttur með vendingarnar og missti stjórn á skapi sínu.
Í kjölfarið sauð upp úr á milli leikmanna beggja liða og fóru fleiri rauð spjöld á loft. Búist er við því að harðar sektir verði gefnar út í kjölfar þessa leiks af spænska knattspyrnusambandinu.
Leiknum lauk með 1-0 sigri Huesca. Mikilvægur sigur í ljósi þess að bæði lið eru í harðri fallbaráttu.