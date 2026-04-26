Fótbolti

Missti stjórn á skapi sínu og réðst á mót­herja

Aron Guðmundsson skrifar
Búast má við háum sektum eftir þennan leik
Búast má við háum sektum eftir þennan leik

Esteban Andrada, markvörður Real Zaragoza á Spáni, missti stjórn á skapi sínu í slag við erkifjendur liðsins í Huesca. Andrada kýldi leikmann erkifjendanna og upp úr sauð milli liðanna. 

Leikar stóðu 1-0 Huesca í vil í leik liðanna í spænsku B-deildinni þegar að upp úr sauð undir lok venjulegs leiktíma og téður Andrada kýldi Jorge Pulido, fyrirliða Huesca.

Skömmu áður hafði Andrada fengið að líta sitt annað gula spjald í leiknum fyrir að hafa ýtt Pulido. Eins og lýsingarnar hér að ofan gefa til kynna var argentínski markvörðurinn ekki parsáttur með vendingarnar og missti stjórn á skapi sínu.

Í kjölfarið sauð upp úr á milli leikmanna beggja liða og fóru fleiri rauð spjöld á loft. Búist er við því að harðar sektir verði gefnar út í kjölfar þessa leiks af spænska knattspyrnusambandinu. 

Leiknum lauk með 1-0 sigri Huesca. Mikilvægur sigur í ljósi þess að bæði lið eru í harðri fallbaráttu.

Spænski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið