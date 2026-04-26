Fyrrverandi formaður danska fallhlífasambandsins til margra ára varð vitni að banaslysinu í dag þar sem íslenskur maður á þrítugsaldri lét lífið. Hann segir að skömmu eftir að fallhlífin opnaðist hafi hún snúist upp á sig.
Flemming Olsson var sjálfur kominn til Beldringe skammt utan Óðinsvéa til að stökkva í fallhlíf þegar hann sá 24 ára Íslending hrapa til bana. Hann segir í samtali við fjónska miðilinn Fyens Stiftstidende að hann hafi fylgst með unga manninum stökkva úr flugvél í kílómetershæð.
„Fallhlífin kemur út og opnast. En um leið og fallhlífin opnast byrjar hún að snúast. Ég sé að ekki er allt með felldu. Því miður er hún snúin alla leiðina niður til lendingar,“ segir hann.
Hann var sjálfur nýkominn úr fallhlífarstökki og segir nokkra hafi verið á svæðinu að fylgjast með.
„Eins og atburðarásin var hefði ég búist við fót- eða handleggsbroti eftir harða lendingu. En alls ekki að einhver myndi láta lífið,“ segir hann.
Búnaðurinn sem hinn 24 Íslendingur stökk með er í eigu fallhlífafélags Óðinsvéa að sögn Flemmings. Hann segir búnaðinn skoðaðan eftir hvert stökk og að árlega fari fram ítarleg skoðun á öllum búnaði.
Fallhlífin sem hinn látni bar segir hann í höndum sérfræðinga á vegum fallhlífasambandsns sem vinni að skýrslu um málið. Lögreglan á Fjóni rannsakar það sömuleiðis.
Allesø-kirkja og Lumby-kirkja í nágrenninu tendra ljós til minningar um hinn látna í kvöld.
Veistu meira? Þú getur sent okkur fréttaskot hér. Fullum trúnaði heitið.