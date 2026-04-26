Ungi Ís­lendingurinn var nemandi í fallhlífaskóla

Agnar Már Másson skrifar
Maðurinn sem lést var 24 ára Íslendingur. Peter Vestergaard hjá lögreglunni á Fjóni staðfestir þetta í samtali við Vísi.

Ungi íslenski karlmaðurinn sem lést í fallhlífarstökki í Danmörku í morgun var þar í fallhlífanámi. Lögreglan á Fjóni segir við Vísi að hann hafi ekki verið með lögheimili í Danmörku. Að sögn varaformanns Fallhlífasambands Danmerkur var um svokallað „static spring“-stökk að ræða, sem þykir ein öruggasta kennsluaðferðin í fallhlífastökki.

Greint var frá því fyrr í dag að 24 ára íslenskur karlmaður hefði látið lífið í fallhlífastökki í Óðinsvéum á Fjóni í morgun.

Peter Vestergaard hjá lögreglunni á Fjóni í Danmörku staðfestir þetta í samtali við Vísi. Hann segir að tilkynning um slysið hafi borist viðbragðsaðilum klukkan 11.30 að staðartíma, eða 9.30 að íslenskum tíma. 

Vestergaard segir að ungi maðurinn hafi ekki verið með lögheimili í Danmörku en hafi verið í Óðinsvéum til þess að sækja fallhlífarstökksnám. 

Lögreglumaðurinn kveðst ekki geta sagt til um hvar ungi maðurinn hafi búið en sagði að lögregla hefði verið búin að hafa samband við aðstandendur.

Átti að vera öruggt stökk

Nikolaj Larsen, varaformaður Fallhlífasambands Danmerkur, segir í samtali við Vísi að ungi maðurinn hafi stokkið á vegum Odense Faldskærmscenter, nálægt H.C. Andersen-flugvellinum í Óðinsvéum.

Hann segir að slysið verði rannsakað af rannsóknarnefnd og lögreglu.

Veistu meira? Þú getur sent okkur fréttaskot hér. Fullum trúnaði heitið.

Larsen segir að of snemmt sé að segja til um hvernig slysið hafi orsakast en tekur þó fram að fallhlífin hafi opnast og verið fyrir ofan stökkvarann þegar hann lenti á jörðinni.

Hann útskýrir að um svokallað „static line“-stökk hafi verið að ræða, þar sem fallhlífin er tengd við flugvélina og opnast sjálfkrafa.

„Vottum aðstandendum samúð“

Larsen segir að auk íslenska mannsins hafi tveir aðrir nemendur og einn kennari verið um borð í flugvélinni þaðan sem var stokkið. Maðurinn hefði þegar lokið bóklegri kennslu í faginu.

„Við vottum aðstandendum samúð,“ bætir Larsen við í samtali við Vísi.

