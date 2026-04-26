Tuttugu og fjögurra ára íslenskur karlmaður lést í fallhlífarslysi í Óðinsvéum í Danmörku í dag.
Frá þessu greinir lögreglan á Fjóni í Danmörku í samtali við danska miðilinn Ekstra Bladet. „Um er að ræða banaslys í fallhlífarstökki. Fólk úr fallhlífaklúbbi var í fallhlífarstökki og þá opnaðist fallhlífin ekki rétt,“ segir lögreglan við Ekstra bladet.
Í fréttatilkynningu greindi lögreglan á Fjóni jafnframt frá því að maðurinn væri 24 ára og frá Íslandi. Ekki hafi verið hægt að bjarga lífi hans.
Lögregla og sjúkrabíll eru á staðnum við fallhlífastökksmiðstöðina og slysið verður nú rannsakað nánar, samkvæmt umfjöllun Ekstra Bladet. Tilkynning um slysið barst kl. 11.30 að dönskum tíma, eða um 9.30 að íslenskum tíma.
Búið er að upplýsa aðstandendur um andlátið, að sögn miðilsins.
Nikolaj Nedovic Larsen hjá Fallhlífarstökkvarasambandi Danmerkur segir enn fremur við staðarmiðilinn Fyens að ungi maðurinn hafi verið nemandi hjá Odense Faldskærmscenter, þar sem umrætt slys varð.
Fréttin hefur verið uppfærð.