Börsungar að stinga af

Barcelona er með ellefu stiga forskot á toppi spænsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta eftir 2-0 útisigur gegn Getafe í dag.
Real Madrid gerði jafntefli við Real Betis í gær og því var ljóst að Barcelona gæti stigið ansi stórt skref í áttina að spænska meistaratitlinum með sigri gegn Getafe í dag.
Fermín López kom Barcelona á bragðið í dag með marki á 45.mínútu eftir stoðsendingu frá Pedri.
Þannig stóðu leikar allt þar til á 74.mínútu þegar að Marcus Rashford innsiglaði 2-0 sigur Börsunga með öðru marki liðsins.
Sigurinn gerir það að verkum að Barcelona situr á toppi spænsku úrvalsdeildarinnar með 85 stig eftir þrjátíu og þrjá leiki, ellefu stigum meira en Real Madrid í öðru sætinu.