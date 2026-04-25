Fótbolti

Börsungar að stinga af

Aron Guðmundsson skrifar
Lamine Yamal og Rashford fagna marki fyrr á tímabilinu. Vísir/getty

Barcelona er með ellefu stiga forskot á toppi spænsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta eftir 2-0 útisigur gegn Getafe í dag. 

Real Madrid gerði jafntefli við Real Betis í gær og því var ljóst að Barcelona gæti stigið ansi stórt skref í áttina að spænska meistaratitlinum með sigri gegn Getafe í dag. 

Fermín López kom Barcelona á bragðið í dag með marki á 45.mínútu eftir stoðsendingu frá Pedri. 

Þannig stóðu leikar allt þar til á 74.mínútu þegar að Marcus Rashford innsiglaði 2-0 sigur Börsunga með öðru marki liðsins. 

Sigurinn gerir það að verkum að Barcelona situr á toppi spænsku úrvalsdeildarinnar með 85 stig eftir þrjátíu og þrjá leiki, ellefu stigum meira en Real Madrid í öðru sætinu. 

