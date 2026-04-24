Bellerín braut hjörtu Madrídinga

Real Betis og Real Madrid skildu jöfn, 1-1, er liðin áttust við í Sevilla í Andalúsíu í spænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld.
Brassinn Vinicius Junior kom Real Madrid yfir eftir rúmlega stundarfjórðungsleik og 1-0 stóð nánast allt til loka. Það stefndi í sigur gestanna þar til Hector Bellerín, fyrrverandi leikmaður Arsenal, skoraði jöfnunarmark í blálok uppbótartíma og allt ætlaði um koll að keyra á Benito Villamarín-leikvanginum.
Betis heldur í veika von um Meistaradeildarsæti en liðið er með 50 stig í fimmta sæti, sjö stigum frá Atlético Madrid sem er í fjórða sætinu. Celta Vigo og Getafe koma næst á eftir Betis með 44 stig hvort í baráttunni um Evrópudeildarsæti.
Jafnteflið gerir nánast út um álíka veika von Real Madrid um spænska meistaratitilinn. Barcelona er með nokkuð þægilega forystu á toppi deildarinnar. Eftir jafntefli kvöldsins er Real Madrid með 74 stig í öðru sætinu, átta stigum frá Börsungum sem eiga leik inni þegar fimm umferðir eru eftir.