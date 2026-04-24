Sækir aftur um reynslu­lausn

Atli Ísleifsson skrifar
Dómstóll í Noregi hefur áður vísað frá tveimur umsóknum Breiviks um reynslulausn.
EPA

Norski fjöldamorðinginn og hryðjuverkamaðurinn Anders Behring Breivik hefur sótt um reynslulausn í þriðja sinn.

Frá þessu greinir lögmaður hans, Øystein Storrvik, í samtali við Aftenposten.

„Við höfum lagt fram beiðni um reynslulausn fyrir hans hönd. Hann á samkvæmt lögum rétt á að fá dómstól til að meta hættu á endurteknum afbrotum,“ segir Storrvik við blaðið.

Hinn 47 ára Breivik breytti á síðasta ári nafninu sínu í Far Skaldigrimmr Rauskjoldr af Northrik, en hann hefur sætt einangrun síðan í ágúst 2012.

Hann var á sínum tíma dæmdur í 21 árs fangelsi fyrir hryðjuverkaárásirnar í Osló og í Útey í júlí 2011 þar sem hann drap 77 manns.

Dómstóll í Noregi hefur áður vísað frá tveimur umsóknum Breiviks um reynslulausn. Þá hefur hann sömuleiðis tapað tveimur málum sem hann höfðaði þar sem hann sakaði norsk stjórnvöld um mannréttindabrot vegna þeirra aðstæðna sem hann býr við í fangelsinu.

