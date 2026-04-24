Furða sig á tveggja leikja fyrirkomulaginu í Evrópubikarnum Ágúst Orri Arnarson skrifar 24. apríl 2026 13:18 Fanney Inga Birkisdóttir mun standa á milli stanganna í tveimur úrslitaleikjum með Hacken. Getty/Alex Grimm Söguleg stund mun eiga sér stað á morgun þegar fyrsti úrslitaleikur Evrópubikars kvenna verður spilaður. Það vekur hins vegar furðu að liðin muni svo mætast í öðrum úrslitaleik í næstu viku. Sænsku liðin Hammarby og Hacken mætast í úrslitaeinvígi nýju Evrópukeppninnar. Þrjár íslenskar landsliðskonur verða þar í eldlínunni. Fanney Inga Birkisdóttir og Thelma Karen Pálmadóttir eru leikmenn Hacken en Guðrún Arnardóttir er leikmaður Hammarby. Fyrri úrslitaleikurinn fer fram á heimavelli Hammarby á morgun en seinni leikurinn verður svo spilaður á heimavelli Hacken í næstu viku. Sænskar landsliðskonur furða sig á þessu fyrirkomulagi. „Það er skrítið að spila til úrslita með tveggja leikja einvígi," segir Julia Zigiotti. „Þetta kom mér svolítið á óvart. Ég bjóst bara við því að þetta væri einn úrslitaleikur á hlutlausum velli," segir Stina Blackstenius. Thelma Karen í leik með BK Hacken gegn Breiðabliki í Evrópubikarnum fyrr í vetur.vísir „Við höfum séð það á viðbrögðum fólks að þetta er furðulegt. Við erum vön þessu í átta liða og undanúrslitum en í úrslitunum sjálfum… Þetta er skrítið, það verður að segjast. En þetta er allavega skárra en að eitt liðið sé á heimavelli og fái forskotið sem fylgir því," segir Fridolina Rolfö. „Fyrir mér á úrslitaleikur bara að vera einn leikur, annars er þetta ekki úrslitaleikur. Þú átt ekki að fá annan séns í úrslitaleik," segir Matilda Vinberg. „Það eru bæði kostir og gallar við þetta. Fleira fólk getur mætt á völlinn ef það eru tveir leikir," segir Smilla Holmberg, sú eina sem sá jákvæðu hliðina.