Al­var­legt slys þegar ekið var á aldraða konu

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Konan var flutt skamman veg frá Skógarvegi á bráðamóttöku Landspítalans.
Vísir

Ekið var á aldraða konu á göngu við Skógarveg í Fossvoginum í Reykjavík á áttunda tímanum í gærkvöldi. Konan var flutt alvarlega slösuð á bráðamóttöku Landspítalans.

Greint var frá slysinu í dagbók lögreglunnar í morgun þar sem sagði að ekið hefði verið á gangandi vegfaranda í póstnúmeri 103. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðaryfirlögregluþjónn segir að konan hafi verið á veginum þegar ekið var á hana. Hann hafi ekki frekari upplýsingar um líðan hennar.

Aðspurður hvort ökumaður sé grunaður um að hafa verið í símanum við akstur, ekið of hratt eða einhverjar aðrar ástæður fyrir slysinu segir Ásmundur málið í rannsókn. Hann hafi ekki upplýsingar um hvort búið sé að taka skýrslu af ökumanninum.

