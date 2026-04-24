Alvarlegt slys þegar ekið var á aldraða konu Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 24. apríl 2026 10:00 Konan var flutt skamman veg frá Skógarvegi á bráðamóttöku Landspítalans. Vísir Ekið var á aldraða konu á göngu við Skógarveg í Fossvoginum í Reykjavík á áttunda tímanum í gærkvöldi. Konan var flutt alvarlega slösuð á bráðamóttöku Landspítalans. Greint var frá slysinu í dagbók lögreglunnar í morgun þar sem sagði að ekið hefði verið á gangandi vegfaranda í póstnúmeri 103. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðaryfirlögregluþjónn segir að konan hafi verið á veginum þegar ekið var á hana. Hann hafi ekki frekari upplýsingar um líðan hennar. Aðspurður hvort ökumaður sé grunaður um að hafa verið í símanum við akstur, ekið of hratt eða einhverjar aðrar ástæður fyrir slysinu segir Ásmundur málið í rannsókn. Hann hafi ekki upplýsingar um hvort búið sé að taka skýrslu af ökumanninum. Lögreglumál Samgönguslys Reykjavík