Bandarískur hermaður sem er grunaður um að hafa nýtt sér innherjaupplýsingar til þess að veðja á að forseti Venesúela yrði handsamaður var handtekinn í gær. Grunur um innherjasvik hefur ítrekað komið upp í tengslum við aðgerðir Bandaríkjastjórnar.
Gannon Ken Van Dyke, 38 ára gamall liðþjálfi af æðstu tign, tók þátt í að skipuleggja aðgerð Bandaríkjahers þar sem Nicolás Maduro, forseta Venesúela, var rænt í janúar. Bandaríska dómsmálaráðuneytið segir að hann hafi veðjað á hluti sem tengdust aðgerðinni á veðmálasíðunni Polymarket í á annan tug skipta.
Alls lagði hermaðurinn rúma 33 þúsund dollara undir, jafnvirði rúmra fjögurra milljóna króna, og uppskar rúmlega 400 þúsund dollara, jafnvirði rúmra 49 milljóna króna, að því er segir í frétt Politico.
Veðmálin fóru fram í gegnum alþjóðlega vefsíðu Polymarket sem bandarískir notendur eiga ekki að hafa aðgang að. Hún byggist á rafmyntartækni. Van Dyke notaði hins vegar svonefnda sýndartengingu (VPN) til þess að fela staðsetningu sína.
Forstjóri Polymarket heldur því fram að segir að fyrirtækið hafi borið kennsl á innherjasvikarann og vísað málinu til dómsmálaráðuneytisins. Donald Trump yngri, sonur Bandaríkjaforseta, er hluthafi í Polymarket og situr í ráðgjafaráði fyrirtækisins.
Athygli vakti strax í janúar hversu mikið var veðjað á að Maduro yrði tekinn höndum rétt áður en Bandaríkjaher lét til skarar skríða. Saksóknarar byrjuðu þá að rannsaka möguleg innherjasvik.
Þetta er hins vegar fjarri því eina dæmið um umfangsmikið brask örskömmu áður en Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnir um meiriháttar aðgerðir eða áform.
Rannsókn breska ríkisútvarpsins á fjármálamörkuðum leiddi í ljós skýrt mynstur þar sem ákveðin viðskipti tóku kipp örfáum klukkustundum eða jafnvel mínútum áður en Trump birti samfélagsmiðlafærslur eða fjölmiðlaviðtöl við hann birtust opniberlega. Slíkt vekur óhjákvæmilega upp spurningar um hvort viðskiptin hafi byggst á innherjaupplýsingum.
Á meðal dæma sem BBC fann um þetta voru viðskipti með olíu rétt áður en Trump tilkynnti í tvígang í mars að hernaði Bandaríkin og Ísrael í Íran væri að ljúka. Einnig græddu einstaklingar sem stofnuðu sex nýja Polymarket-reikninga í febrúar og veðjuðu á að Bandaríkin réðust á Íran fyrir lok mánaðar hátt í 150 milljónir króna þegar Trump tilkynnti um árásirnar að morgni síðasta dags mánaðarins.
Eftir hrinu veðmála og viðskipta eftir að Trump tilkynnti um hlé á hernaði í Íran 24. mars sendi Hvíta húsið starfsmönnum tölvupóst þar sem þeir voru varaðir við því að nýta sér innherjaupplýsingar til þess að veðja á veðmálasíðum.