Innlent

Reykur yfir Kefla­víkur­flug­velli reyndist vera æfing

Agnar Már Másson skrifar
Vísi barst ábending um stærðarinnar reykský við Keflavíkurflugvöll. Þetta reyndist vera æfing.

Farþegum á Keflavíkurflugvelli brá í brún þegar þeir sáu svartan reykmökk við flugvöllinn í dag. Reykurinn reyndist vera vegna slökkviliðsæfingar.

Samkvæmt upplýsingum frá brunavörnum Suðurnesja var um æfingu að ræða á vegum slökkviliðs Keflavíkurflugvallar, sem er sérstakt slökkvilið sem sinnir verkefnum á vellinum.

Að sögn Guðjóns Helgasonar, upplýsingafulltrúa hjá Isavia, var um reglulega æfingu að ræða. Æfingin hafi staðið frá 13.30 til um 15.30. Þar hafi verið kveiktur eldur í svokölluðum olíupitti til þess að æfa viðbragð í reyk.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið