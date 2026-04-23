Fótboltamaðurinn Kolbeinn Þórðarson verður frá keppni næstu vikurnar, vegna vöðvameiðsla.
Sænska félagið IFK Gautaborg greindi frá þessu í dag. Kolbeinn fór meiddur af velli í leik gegn Halmstad 18. apríl og nú hafa meiðslin verið greind. Félagið segir að endurhæfing sé hafin en að Kolbeinn verði frá keppni í nokkrar vikur.
Kolbeinn kom til Gautaborgar sumarið 2023 og hefur síðan skorað 14 mörk í 75 leikjum með liðinu. Hann byrjaði fyrstu þrjá leiki tímabilsins og er orðinn lykilmaður í liðinu, eins og það er orðað í grein Aftonbladet.
Meiðslalisti Gautaborgar lengist því enn og tímabilið hefst með afar slæmum hætti en liðið hefur aðeins fengið eitt stig úr fyrstu þremur leikjum sínum á tímabilinu. Liðið mætir Kalmar í dag. Á síðasta tímabili varð Gautaborg í 4. sæti og leikur liðið í undankeppni Sambandsdeildar Evrópu í sumar.