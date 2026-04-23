Yamal felldi tár en ætti að ná HM

Lamine Yamal fór meiddur og tárvotur af velli í sigri Barcelona gegn Celta Vigo í gærkvöld. Hann spilar ekki meira með Börsungum á tímabilinu.
Yamal skoraði sigurmark leiksins úr vítaspyrnu á 40. mínútu en meiddist svo seint í uppbótartíma fyrri hálfleiks.
Læknir Barcelona-liðsins, Ricard Pruna, gaf strax til kynna að Yamal gæti ekki haldið áfram leik og fótboltastjarnan unga var bersýnilega miður sín þegar hann fór af velli, þó án aðstoðar.
Um meiðsli aftan í læri er að ræða og hefur Barcelona nú gefið út að Yamal spili ekki meira með liðinu á leiktíðinni. Það ætti þó ekki að koma að sök fyrir liðið sem er með níu stiga forskot á Real Madrid í titilbaráttunni.
The tests carried out have confirmed that first-team player Lamine Yamal has a hamstring injury in his left leg (biceps femoris muscle).The player will follow a conservative treatment plan. Lamine Yamal will miss the remainder of the season, and he is expected to be available… pic.twitter.com/8UU4Bg9bDh— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2026
Spánverjar óttuðust hins vegar að meiðslin gætu þýtt að Yamal missti af HM í sumar en samkvæmt tilkynningu Barcelona er stefnan sett á að hann verði klár í slaginn á mótinu.
Fyrsti leikur Spánverja er 15. júní, eftir aðeins sjö og hálfa viku, og því ekki mikill tími til stefnu fyrir Yamal til að komast aftur á fulla ferð. Takist það er svo sannarlega mögulegt að hann verði besti maður mótsins, aðeins 18 ára gamall.
12:05 Greinin var uppfærð eftir tilkynningu frá Barcelona.