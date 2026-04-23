Búið spil hjá Tómasi sem þarf að treysta á félaga sína til að ná titlinum Sindri Sverrisson skrifar 23. apríl 2026 09:11 Tómas Bent Magnússon spilar ekki meira á þessari leiktíð. Getty/Mark Scates Eyjamaðurinn Tómas Bent Magnússon mun ekki geta lagt meira að mörkum í baráttu Hearts um skoska meistaratitilinn í fótbolta. Tímabilinu er lokið hjá honum, vegna meiðsla. BBC segir að um sé að ræða meiðsli í læri hjá hinum 23 ára gamla Tómasi sem skorað hefur þrjú mörk í skosku úrvalsdeildinni á sinni fyrstu leiktíð í atvinnumennsku. Hann hefur átt sinn þátt í miklu ævintýri Hearts í vetur en liðið er á toppi deildarinnar, fyrir ofan stórveldin Rangers og Celtic, þegar aðeins fimm umferðir eru eftir. Forskotið er hins vegar naumt og er Hearts aðeins stigi á undan Rangers og þremur á undan Celtic. Auk Tómasar er annar miðjumaður, Oisin McEntee, einnig úr leik hjá Hearts og segir þjálfarinn Derek McInnes ljóst að um mikið áfall sé að ræða. „Við verðum að takast á við þetta," sagði McInnes.