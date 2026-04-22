Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði kalla eftir samtali við ríkið um mótvægisaðgerðir, eins og að undirbúa gerð varnargarða, vegna nýrrar skýrslu Veðurstofu um hættu á hraunrennsli yfir hluta byggðarinnar. Bæjarstjórinn telur ekki ástæðu til að falla frá áætlunum um ný hverfi á hraunasvæðum.
Í kvöldfréttum Sýnar var sýnt frá Völlunum í Hafnarfirði og iðnaðarsvæðinu í Kapelluhrauni en þau eru sögð berskjölduð fyrir hraunflæði. Þau standa á ungum hraunum sem runnu eftir landnám, en Kapelluhraun er frá 12. öld og Hellnahraun frá 10. öld.
Meginniðurstaða Veðurstofunnar er í raun ekki flókin. Þar sem hraun hefur runnið, þar má búast við að hraun geti runnið aftur.
Bæjarstjórinn kveðst fagna skýrslunum.
„Hér er um að ræða langtímaáhættumat en ekki spá. Þannig að þetta er auðvitað eitthvað sem er til lengri tíma en gefur okkur færi til þess að skoða alla innviði hjá okkur, skipulag og framtíðarskipulag,“ segir Valdimar Víðisson, bæjarstjóri í Hafnarfirði.
Bæjaryfirvöld efndu í morgun til fundar um hraunvárskýrslurnar með fulltrúum allra framboða. En verður samstaða um þessi mál innan bæjarstjórnar?
„Það er lykilatriði í þessu máli upp á öryggi íbúa. Því mér finnst öryggi íbúa ekki eiga að vera pólitískt mál.
Hér þarf samstöðu og þess vegna vorum við með þennan fund með öllum framboðum til þess að allir séu á sömu blaðsíðu með réttar upplýsingar til að geta komið réttum skilaboðum út til almennings,“ svarar bæjarstjórinn.
Næstu skref voru rædd á fundi bæjarstjórnar í dag.
„Við þurfum vissulega að fara í og köllum eftir samtali auðvitað við ríkið um mótvægisaðgerðir, sem þarf að fara í. Við þurfum að herma slíka varnargarða. Það þarf að setja þá inn í líkön og sjá hvernig þeir geta best komið í sveitarfélaginu okkar, þannig að það verði alveg ljóst hvar þeir ættu þá að rísa þegar upp kemur eldgos.“
Bæjarstjórinn sér þó ekki fyrir sér að fallið verði frá áætlunum um ný hverfi á hraunasvæðum, eins og heyra má hér í sjónvarpsfrétt Sýnar:
-Þurfið þið að endurskoða það?
„Ég tel ekki að við þurfum að endurskoða það. Við erum þegar komin með þá áætlun á skipulagi.
Við þurfum hins vegar að skoða hvernig við bregðumst við ef til atburða kemur, til lengri tíma.
Þannig að við erum komin með skýrsluna núna í hendur til þess einmitt að skoða og meta hvernig við getum brugðist við hvað mótvægisaðgerðir varðar. Og hvað við gerum til að endurskoða það skipulag sem fyrir er og er til framtíðar.“
-En geta skýrslur af þessu tagi leitt til þess að fasteignaverð á umræddum svæðum gæti lækkað?
„Slík umræða hefur auðvitað komið. En ég vona auðvitað að svo verði ekki. Af því að þessi skýrsla er einmitt til þess gerð og fallin að við grípum til aðgerða til að tryggja innviði og öryggi íbúa í Hafnarfirði,“ svarar bæjarstjórinn Valdimar Víðisson.
Hildigunnur Thorsteinsson veðurstofustjóri segir nýjar skýrslur um hættusvæði vegna hraunrennslis kalla á umræðu um það hvort setja þurfi skýrari reglur um hvar megi skipuleggja byggð.
Tvö bæjarfélög suðvestanlands, Grindavík og Hveragerði, eru á svæðum á efsta hættustigi í nýju áhættumati Veðurstofu Íslands vegna eldfjallavár á Reykjanesskaga. Hluti Hafnarfjarðar er mjög nærri svæðum þar sem mjög mikil hætta er á hraunflæði. Líkur á gosupptökum eða hraunflæði eru annars metnar litlar á meginhluta höfuðborgarsvæðisins. Allar jarðvarmavirkjanir á Reykjanesfjallgarði; virkjanirnar á Reykjanesi, í Svartsengi, á Hellisheiði og á Nesjavöllum, eru staðsettar á svæðum sem flokkast á efsta hættustigi.
Líkur á hraunflæði í byggð eru metnar litlar á meginhluta höfuðborgarsvæðisins í nýju áhættumati Veðurstofu Íslands vegna eldfjallavár á Reykjanesskaga. Tvö bæjarfélög, Grindavík og Hveragerði, eru talin í mestri hættu sem og hluti Hafnarfjarðar.