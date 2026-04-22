Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Úlfar Lúðvíksson, fyrrverandi lögreglustjóri á Suðurnesjum, er meðal umsækjenda. Vísir

Sjö sóttu um nýtt embætti sýslumanns Íslands sem verður stofnað í byrjun árs 2027. Meðal umsækjenda eru tveir sýslumenn og fyrrverandi lögreglustjóri.

Ákveðið var í byrjun árs að sameina skyldi sýslumannsembættin níu í eitt embætti og var staða sýslumanns auglýst laus til umsóknar í lok mars. Nýja embættið verður formlega stofnað í byrjun árs 2027. 

Tekið var sérstaklega fram að umsækjandinn ætti ekki að gera ráð fyrir því að starfa á höfuðborgarsvæðinu og er skipað í embættið í fimm ár í senn. Hjá embættinu munu starfa um 250 starfsmenn víða um land.

  • Einar Jónsson, sviðsstjóri fullnustu- og skiptasviðs og staðgengill sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu.
  • Jóhann Gunnar Þórarinsson, sviðsstjóri leyfisveitinga og eftirlits með gististöðum hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu.
  • Kristín Þórðardóttir, sýslumaður á Suðurlandi og settur sýslumaður í Vestmannaeyjum.
  • Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu.
  • Skúli Hakim Thoroddsen Mechiat, löglærður fulltrúi hjá sýslumanninum á Vestfjörðum.
  • Úlfar Lúðvíksson, fyrrverandi lögreglustjóri á Suðurnesjum.
  • Veturliði Þór Stefánsson, skrifstofustjóri skrifstofu þjónustu í utanríkisráðuneytinu.

Í fréttatilkynningu Stjórnarráðsins segir að stofnun nýs sýslumannsembættis sé stór breyting í íslenskri stjórnsýslu.

