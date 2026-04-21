Baulað á skúrk síðustu viku en Real heldur í vonina Sindri Sverrisson skrifar 21. apríl 2026 21:39 Kylian Mbappé var kátur eftir að hafa komið Real Madrid yfir í kvöld. Getty/Denis Doyle Eftir vonbrigðin í Þýskalandi í síðustu viku er von Real Madrid um titil á leiktíðinni veik. Hún er þó enn til staðar eftir 2-1 sigur liðsins gegn Alavés í kvöld, í spænsku 1. deildinni. Madridingar féllu úr leik gegn Bayern München í 8-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu og fengu aðeins eitt stig úr síðustu tveimur deildarleikjum sínum. Það gæti hafa haft sitt að segja um það að 61.468 áhorfendur mættu á Bernabéu-leikvanginn í kvöld en ekki hafa færri mætt þangað á leiktíðinni. Þeir bauluðu auk þess sérstaklega á Eduardo Camavinga þegar hann kom inn á hálftíma fyrir leikslok í kvöld, eftir að Frakkinn fékk rautt spjald í tapinu gegn Bayern. Kylian Mbappé skoraði fyrra mark Real í kvöld, á 30. mínútu, og Vinicius Junior bætti svo við marki snemma í seinni hálfleiknum. Gestirnir náðu að minnka muninn í uppbótartíma með marki frá Toni Martínez. Real er núna með 73 stig og á leiki eftir, sex stigum á eftir Barcelona sem á hins vegar leik til góða. Liðin eiga svo eftir að mætast á Camp Nou í fjórðu síðustu umferð deildarinnar.