Fótbolti

Baulað á skúrk síðustu viku en Real heldur í vonina

Sindri Sverrisson skrifar
Kylian Mbappé var kátur eftir að hafa komið Real Madrid yfir í kvöld. Getty/Denis Doyle

Eftir vonbrigðin í Þýskalandi í síðustu viku er von Real Madrid um titil á leiktíðinni veik. Hún er þó enn til staðar eftir 2-1 sigur liðsins gegn Alavés í kvöld, í spænsku 1. deildinni.

Madridingar féllu úr leik gegn Bayern München í 8-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu og fengu aðeins eitt stig úr síðustu tveimur deildarleikjum sínum.

Það gæti hafa haft sitt að segja um það að 61.468 áhorfendur mættu á Bernabéu-leikvanginn í kvöld en ekki hafa færri mætt þangað á leiktíðinni. 

Þeir bauluðu auk þess sérstaklega á Eduardo Camavinga þegar hann kom inn á hálftíma fyrir leikslok í kvöld, eftir að Frakkinn fékk rautt spjald í tapinu gegn Bayern.

Kylian Mbappé skoraði fyrra mark Real í kvöld, á 30. mínútu, og Vinicius Junior bætti svo við marki snemma í seinni hálfleiknum. Gestirnir náðu að minnka muninn í uppbótartíma með marki frá Toni Martínez.

Real er núna með 73 stig og á leiki eftir, sex stigum á eftir Barcelona sem á hins vegar leik til góða. Liðin eiga svo eftir að mætast á Camp Nou í fjórðu síðustu umferð deildarinnar.

