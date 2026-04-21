Ronaldo gæti spilað með syni sínum

Sindri Sverrisson skrifar
Ronaldo-feðgarnir gætu látið stóran draum rætast á næstu leiktíð. Þeir ná þó tæplega að spila saman í portúgalska A-landsliðinu. Samsett/Getty

Hinn 41 árs gamli Cristiano Ronaldo gæti náð að spila með syni sínum og nafna, Cristiano Ronaldo yngri, á næstu leiktíð.

Sonurinn er enn ungur en verður 16 ára í júní og þykir það efnilegur að forráðamenn sádiarabíska fótboltaliðsins Al Nassr, sem feðgarnir eru hjá, eru nú að íhuga að taka hann inn á æfingar aðalliðs félagsins frá og með næstu leiktíð.

Frá þessu greinir sádiarabíski miðillinn Al Weeam sem segir að ákvörðun verði tekin í lok yfirstandandi leiktíðar.

Ronaldo yngri fylgdi föður sínum til Sádi-Arabíu árið 2023 og er í unglingaakademíu Al-Nassr auk þess að hafa spilað fyrir yngri landslið Portúgals. Pabbi hans hefur lýst áhuga á að ná að spila með syni sínum en segir það þó ekki eitthvað sem hann hugsi mikið um eða telji nauðsynlegt.

Afar sjaldgæft er að feðgar nái að spila saman hjá atvinnumannaliði en um það eru þó dæmi á borð við það þegar Rivaldo spilaði með syni sínum og Henrik Larsson með syni sínum.

Ronaldo eldri er með samning við Al Nassr sem gildir til sumarsins 2027 og forráðamenn félagsins vilja ólmir að hann haldi áfram hjá félaginu nú þegar virðist styttast í fyrsta stóra titil hans með liðinu. Al Nassr er nefnilega efst í sádiarabísku úrvalsdeildinni með 76 stig, þegar fimm umferðir eru eftir, eða átta stigum á undan Al-Hilal sem kemur næst en á leik til góða.

